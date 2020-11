Fastned ook naar het land van kaas en stokbrood - Autoblog.nl

Boek je volgende vakantie met een EV maar naar Frankrijk, want Fastned gaat er een netwerk aanleggen.

Goed nieuws voor Nederlanders. Fastned heeft een aanbesteding gewonnen om in Frankrijk langs snelwegen en tolwegen een snellaadnetwerk aan te leggen. We zeggen goed nieuws, want Frankrijk behoort tot één van de populairste vakantiebestemmingen onder Nederlanders. Met de elektrische leasebak van de zaak kun je dus prima afzakken richting Bretagne, Bordeaux of de Côte d’Azur.

Verwacht geen Fastned-bom aan oplaadstations in Frankrijk. In eerste instantie is er groen licht gegeven voor de installatie van 9 snellaadstations. Het contract moet bovendien nog goedgekeurd worden door het Franse Ministerie van Transport. Voor Fastned is dit een belangrijke ontwikkeling. Zeker in vergelijking met Nederland zijn het aantal snellaadstations in Frankrijk bijzonder schaars te noemen. Ter vergelijking: in ons land staan inmiddels 129 snellaadstations van Fastned.

De oplaadstations komen op strategisch uitgekozen locaties direct langs de snelweg van Parijs naar Lyon op de route naar Zwitserland en rond Dijon. De bouw van de Fastned stations in Frankrijk gaat in 2021 van start. De komende 14 jaar krijgt het bedrijf het recht om stations te exploiteren in het land. De 9 stations die er gaan komen zullen stuk voor stuk grote oplaadstations worden. Er kunnen maximaal 16 elektrische auto’s tegelijk opladen.