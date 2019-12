Het was dit jaar drukker dan ooit op de weg

Het was weer veel stilstaan voor de Nederlandse automobilist.

Het mag geen verrassing heten, maar ook in 2019 is het weer drukker geworden op de Nederlandse wegen. Het ANWB heeft de balans opgemaakt voor dit jaar en daaruit bleek dat het aantal files met 17% gestegen is. Vorig jaar was het aantal files al met 20% gestegen. De drukte nam in de ochtendspits meer toe dan in de avondspits. Het ging respectievelijk om stijgingen van 16% en 14%. De grootste stijging was echter buiten de spits om. De files overdag namen namelijk met maar liefst 40% toe.

Het dieptepunt was 22 januari, op een winterse dinsdag. Sneeuw en gladheid in het oosten van ons land resulteerden die dag in 2.287 km file. Regen speelde het verkeer dit jaar echter ook parten: met name in oktober en november zorgde dit voor een aantal bijzonder drukke spitsen. Ook de boeren hebben hun steentje bijgedragen aan een drukke herfst.

Naast het weer constateert het ANWB ook dat kop-staartbotsingen in files dit jaar voor veel extra file zorgden. Blijkbaar was niet iedereen even goed voorbereid op de toegenomen drukte dit jaar. Qua werkzaamheden viel de A12 bij Utrecht op. Werk aan de Galecopperbrug zorgde in oktober voor veel hinder.

De ochtendspits was het drukst op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. In de avondspits was je vooral op de A27 van Utrecht naar Breda de pineut. Qua totale drukte spande de A4 van Amsterdam naar Den Haag de kroon.

Hoewel het wegennet dit jaar en de jaren daarvoor wel uitgebreid is, was dit blijkbaar niet genoeg. Er zijn in het afgelopen decennium namelijk maar liefst 1 miljoen auto’s bijgekomen. Ook stappen mensen vaker in de auto, omdat meer mensen met de auto naar hun werk gaan en er überhaupt meer mensen werk hebben.

Of het nu echt een recorddrukte was dit jaar is niet geheel duidelijk. Volgens het ANWB is het ongeveer net zo druk als in 2008, wat tot nu toe het drukste jaar was. Omdat ze files toen op een andere manier meten kunnen de twee jaren niet één op één vergeleken worden. Dat het druk was is in ieder geval een ding dat zeker is en het ziet er niet daar uit dat dit volgend jaar niet minder op zal worden.

Foto credit: thomcarspotter op AutoJunk