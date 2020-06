iPhone vervangt BMW autosleutel

De sleutel kan voortaan thuisblijven. De iPhone kan namelijk als autosleutel dienen voor onder andere de vernieuwde BMW 5 Serie.

Deze week is het de Apple Worldwide Developer Conference-week. Traditioneel werd de week gisteren aangekondigd met een keynote. Apple deed hier onder andere vernieuwingen voor iOS en MacOS uit de doeken. Je kunt er alles over lezen op Apparata. Op autogebied is er ook nieuws te melden. Zo kondigden BMW en Apple een nieuwe samenwerking aan.

De BMW 5 Serie LCI is de allereerste auto die een iPhone als vervangende autosleutel ziet. Dat betekent dat de traditionele sleutel kan thuisblijven. Met je iPhone op zak krijg je toegang tot de BMW. De Duitse autofabrikant is het eerste merk dat deze mogelijkheid kan bieden. In het verleden hadden BMW en Apple wel vaker primeurs. Zo was BMW het eerste merk dat de iPod integreerde, waren ze de eerste met draadloos CarPlay en nu zijn ze de eerste met de iPhone als autosleutel.

Hoe werkt het?

De BMW Digital Key wordt als sleutel toegevoegd aan je Apple Wallet op de iPhone. Het instellen en toewijzen werkt via de app van BMW. Daar kun je ook van alles instellen. Zo is het mogelijk om tot 5 personen met een iPhone toegang te geven tot je 5 Serie LCI. Ook kun je het maximaal aantal pk’s, de maximale volume en een geknepen topsnelheid instellen. Vooral handig als je de auto gaat uitlenen aan iemand.

Maar wat als de batterij leeg is?

Ok, je hebt dus je iPhone op zak en de autosleutel is thuis. Maar wat als na een dagje uit de batterij van je iPhone compleet dood is? Je hoeft niet te vrezen dat je dan niet meer thuiskomt. Zelfs als de accu van je iPhone leeg is en de smartphone uitstaat kun je deze nog gebruiken als sleutel. Het toestel blijft tot 5 uur nadat deze is uitgeschakeld een signaal sturen.

Welke iPhones en auto’s ondersteunen de digitale autosleutel?

Je moet minimaal een iPhone XR, iPhone XS of nieuwer hebben om gebruik te kunnen maken van de digitale autosleutel. Ook de Apple Watch Series 5 werkt met de technologie.

De BMW 5 Serie is het allereerste model dat gebruik kan maken van de feature. De iPhone autosleutel komt echter ook naar de 1, 2, 3, 4, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M en de Z4. Vereiste is dat de auto ná 1 juli 2020 geproduceerd zijn.