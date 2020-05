BMW 5 Serie LCI is helemaal officieel!

De BMW 5 Serie LCI is los. Ook deze dikke Duitser zagen we niet aankomen. Oh, jawel!

Het is volgens sommige de maatstaf in zijn segment, de 5 Serie (G30) van BMW. Samen met de Audi A6 en Mercedes-Benz E-Klasse domineert de Fünfer het E-segment. Om te zorgen dat men animo blijft houden voor deze auto, is daar eindelijk de BMW 5 Serie LCI!

BMW 5 Serie LCI

Mocht je denken: wat betekenen die laatste drie letters van de naam BMW 5 Serie LCI nu eigenlijk, het antwoord is simpel. LCI staat voor Life Cycle Impulse en is de BMW-manier om een facelift aan te duiden.

Het uiterlijk

Laten we meten beginnen met het belangrijktse onderdeel van de facelift: het uiterlijk. Dit is natuurlijk enorm subjectief, alhoewel er wel degelijke objectieve bevindingen zijn. Enigszins objectief gezien heeft BMW zich in gehouden met de grille, die van een normaal formaat is gebleven. Dit terwijl de 7 Serie en X7 een enorme gok hebben en de 4 Serie een bizar grote grille gaat krijgen.

Koplampen

Verder is het typisch facelift-werk. De eens zo kenmerkende dubbele koplampen zijn inmiddels bijna verdwenen. Designkenmerken waar andere merken een moord voor zouden doen, worden door BMW nauwelijks zelf behouden, lijkt het. Subjectief: het smoelt dan wel weer goed. De veranderingen zijn voornamelijk op typisch facelift-niveau: nieuwe bumpers, koplampen en wielen. Voor de duidelijkheid: de blauwe en witte 5 Serie LCI sedans zijn voorzien van het M Sportpakket. Je kan verder kiezen uit basis, Sport, Luxury en M Sport Individual.

Interieur

Het interieur van de BMW 5 Serie LCI werd eveneens strakgetrokken, alhoewel er hier weinig reden tot klagen was. Het 10,25 inch grote scherm (iDrive 7) is iets bijgepunt. Als je meer geld naar de lokale BMW-dealer overmaakt, dan stoppen ze er een 12,3 inch groot scherm in. Standaard zit je op stof, Dakota leer en Nappa leder zijn optioneel verkrijgbaar. Sowieso zijn er een enorm aantal opties leverbaar voor de BMW 5 Serie LCI.

Motoren

De BMW 5 Serie zal leverbaar worden met een aantal licht gewijzigde motoren en uitvoeringen. Alle motoren zijn vanaf nu voorzien van ondersteuning van een 48V-generator. Deze levert een klein beetje vermogen een redelijke hoeveelheid aan trekkracht, waardoor je altijd lekker van je plek komt. Natuurlijk moet het vooral het verbruik gaan drukken in de WLTP cyclus.

545e

Nieuw is de 545e, een plug-in hybride met een zes-in-lijn motor (286 pk) en elektromotor (109 pk). Het systeemvermogen bedraagt een meer dan gezonde 394 pk. Op een volle accu moet je zo’n 55 km elektrisch kunnen rijden. De 545e heeft standaard het ‘xDrive’-vierwielaandrijvingssysteem.

530e Touring

Ander leuk plug-in nieuws voor de BMW 5 Serie LCI is de 530e. Die kenden we natuurlijk al, maar het goede nieuws is dat deze er nu ook is als Touring! Je kan kiezen uit achterwielaandrijving of xDrive. Heel erg attent voor milieubewuste huisvaders die een nieuwe leaseauto mogen uitzoeken.

De motoren line-up voor de BMW 5 Serie LCI ziet er als volgt uit:

520i (184 pk)

530i (258 pk)

530i xDrive (258 pk)

530e (292 pk)

530e xDrive (292 pk)

540i (340 pk)

540i xDrive (340 pk)

545e xDrive (394 pk)

M550i xDrive (530 pk)

520d (190 pk)

520d xDrive (190 pk)

530d (265 pk)

530d xDrive (286 pk)

540d (320 pk)

540d xDrive (320 pk)

Na de zomer

De BMW 5 Serie LCI staat na de zomer bij de BMW dealers. Tegen die tijd is er meer bekend over de prijzen, opties en eventuele andere uitvoeringen, zoals de BMW 518d. Over de M550d wordt geen woord gerept, alhoewel we voor die uitvoering het einde aan zagen komen. De BMW M5 en M5 Competition zullen later volgen, evenals een nog ruigere M5 CS.