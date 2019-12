Dit is hoe snel een EV-accu achteruit gaat

Het valt nog mee.

Hoe lang gaat een accu van een elektrische auto mee? Aangezien de grootschalig geproduceerde EV’s nog niet zo lang in ons midden zijn, was het in eerste instantie een vraag die nog niet heel precies beantwoord kon worden. Naarmate de tijd verstrijkt en er meer en meer EV’s rondrijden kan hier meer over gezegd worden. Het Canadese Geotab heeft hiervoor een tool ontwikkeld die 6.300 voertuigen analyseert. Hieruit kunnen natuurlijk interessante conclusies getrokken worden.

De tool gaat specifiek over de mate waarin de capaciteit van de accu’s verminderd. Als er gekeken wordt naar het gemiddelde van alle geanalyseerde auto’s gaat het om een vermindering van 2,3% per jaar. Uiteraard kan dit nog behoorlijk verschillen per auto. Een Nissan Leaf uit 2015 verliest bijvoorbeeld gemiddeld 4,2% aan capaciteit, terwijl dat bij een Model S uit hetzelfde jaar 2,3% is.

Naast het type auto spelen er natuurlijk nog meer factoren een rol. Als je bijvoorbeeld vaak bij hoge temperaturen rondrijdt zal je accu sneller achteruitgaan. Daar hoeven we in Nederland gelukkig niet bang voor te zijn. Gek genoeg noemt Geotab lage temperaturen niet als een belangrijke factor. Wel wordt de manier van opladen nog genoemd. De accu’s van auto’s die regelmatig snelladen krijgen het zwaar te verduren en gaan daardoor minder lang mee.

Wat overigens geen noemenswaardige invloed heeft op de levensduur is het gebruik. Als je auto’s die minder dan 8000 km per jaar rijden vergelijkt met auto’s die meer dan 25.000 km per jaar rijden zijn er geen significante verschillen te zien in de afname van de capaciteit.

De tool is voor iedereen beschikbaar. Je kunt een selectie van elektrische auto’s uit verschillende bouwjaren met elkaar vergelijken. Uitproberen kan hier.