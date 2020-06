Video: man ziet zijn Volvo in vlammen opgaan

Hij probeerde het nog te blussen met een gieter, maar de brand was genadeloos voor de Volvo.

Je realiseert je eigenlijk pas hoe snel vuur om zich heen kan slaan als je het ziet. Binnen no-time kan een huis of auto in lichterlaaie staan. Zonder hulp van de brandweer is er dan geen houden meer aan. De genadeloze kracht van vuur kwam ook gister als een verrassing voor een wat oudere man in Sliedrecht toen zijn Volvo in de brand stond.

Het is onduidelijk wat er vooraf aan de Volvo-brand is gebeurd. De video brengt ons meteen in de actie. Op beelden is te zien hoe een geparkeerde Volvo in lichterlaaie staat. Naast de stationwagen staat rechts een oudere Toyota Verso en links een Kia Picanto. Terwijl er al sprake is van grote vlammen probeert de man het vuur te bestrijden met een gieter. Een dappere, maar niet al te succesvolle actie. Het feit dat de kofferklep en de deuren openstaan helpt ook niet mee. Het is alleen maar meer zuurstof voor het vuur om zich mee te voeden.

Al gauw loopt het uit de hand. Binnen enkele minuten staat de Volvo compleet in brand. Door de windrichting slaan de vlammen over op de Kia Picanto. Ook de Verso loopt lichte schade op door de vuurzee.

Het vuur ontstond gisterochtend rond 10:15 aan de Rijnstraat in Sliedrecht. Zowel de Volvo als de Kia zijn verloren gegaan door de brand. De politie is een onderzoek gestart naar het incident.

Videocredit: maikelcoomans85 via Twitter