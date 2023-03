Iran vindt enorme berg lithium in de bodem voor EV’s

Nu EV’s de wereld overnemen, kunnen we eindelijk van die olie af uit twijfelachtige regimes. Om het in te ruilen voor lithium uit Iran.

De wereld moet over op de elektrische auto van onze goegemeente. Althans, dat was tot voor kort het adagium in met name Noord Europa. De plofmotor moest sterven op het altaar van de klimaatgod. Inmiddels lijkt men wat terug te krabbelen omdat de realiteit de wal is die het schip raakt. De onder druk staande Duitse industrie realiseert zich dat een totaal verbod op plofmotoren niet per se handig is voor hun voortbestaan. Dus voegt Duitsland zich historisch verantwoord bij Italië om regelgeving die al in kannen en kruiken leek aan te vechten.

Mijnen

Desalniettemin; duidelijk is dat de komende jaren EV’s steeds meer het stokje over zullen nemen van auto’s met een plofmotor. Echter, in tegenstelling tot wat velen je willen doen geloven, beweegt een EV zich ook niet vanzelf voort. Nog los van waar de elektriciteit vandaan komt, heeft zo’n stroombolide bijvoorbeeld accu’s nodig. En in die accu’s, zit tot op heden doorgaans lithium. Die stof moet gewonnen worden in mijnen en dat is niet altijd even ecologisch verantwoord.

Het witte goud

Omdat de verwachting is dat EV’s een vlucht zullen nemen, wordt lithium inmiddels ook wel ‘het witte goud’ genoemd. Dit in navolging van ‘het zwarte goud’ dat als synoniem gold voor olie. Lithium is her en der in Europa ook te vinden. Maar ja, als echt íedereen aan de stekkerauto moet, is er veel van het spul nodig…Dus is het prettig dat nu de vooralsnog op een na grootste lithium depositie ter wereld is gevonden. Misschien iets minder prettig, is dat deze is gevonden in…Iran.

8,5 miljoen ton

Geschat wordt dat er op de plek van de ontdekking 8,5 miljoen ton lithium in de grond zit. De grootste lithiumdepositie ter wereld tot op heden is gevonden in Chili en bevat 9,2 miljoen ton lithium. Het land dat al zo rijk was aan olie, heeft dus andermaal de loterij gewonnen als het gaat om kostbare bodemschatten. Maar voor de milieulobby, die vaak samengaat met het wokeïsme, roept dat problemen op. Het was nou juist zo prettig dat we van die olie afkonden die niet zelden uit plekken op de wereld komt waar men het niet zo nauw neemt met de woke agenda.

Koop dan?

Bollebozen gaan er overigens vanuit dat op de korte termijn meer bronnen van lithium gevonden zullen worden, waardoor aanbod vooralsnog geen ‘probleem’ zal zijn. Vergeet echter niet dat nog maar een fractie van alle auto’s die ter wereld verkocht worden een EV betreffen. Tenzij er batterijen komen die geen/veel minder lithium nodig hebben, is het dus een kwestie van tijd voordat deze bak metaal extreem veel geld waard wordt. Koop dan?