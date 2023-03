Duitsland steunt verbod op brandstofauto’s ook niet

Er zijn ook andere manieren dan elektrisch rijden om nul-emissies te bereiken, Duitsland weet dit en steunt het verbod op brandstofauto’s niet.

Dit is een bijgewerkt artikel dat eerder is gepubliceerd. Zie de update onderaan het artikel voor het laatste nieuws!

Eerder waren de Italianen tegen, nu de Duitsers ook. En je kunt van alles zeggen over Italianen, maar lef hebben ze zeker. Nederland heeft altijd een grote mond, maar puntje bij paaltje tekenen we wel altijd bij het kruisje. De Italianen niet, die gaan vanmiddag tegen stemmen! Lekker puh.

Europees verbod op brandstofauto’s

De Europese Commissie wil de verkoop van benzine- en dieselauto’s per 2035 verbieden. BNR weet te melden dat de minister van Energie, Gilberto Pichetto Fratin, heeft gezegd dat ze tegen gaan stemmen. Het Europees Parlement heeft eerder de lichten al op groen gezet en gaf deze maand goedkeuring aan de wet die dit moet realiseren. Met de wet wil Europa de CO2-uitstoot drastisch verminderen: namelijk met 100 procent. Realistisch of grootheidswaanzin? We zullen het zien.

Vanmiddag wordt in Brussel gestemd over de wet. Italië zal zich uitspreken tegen de Europese verordening zegt Pichetto Fratin. Hij voegt toe dat ‘Italië van mening is dat de keuze voor elektrisch rijden niet de enige manier moet zijn om in de overgangsfase nul-emissies te bereiken’. Daar heeft hij wel degelijk een punt. De Italiaanse regering maakte vorige week bekend om met andere landen te willen nadenken over andere manieren om de uitstoot te verminderen. Een van die andere landen is Duitsland. Ook een land met een grote auto industrie.

Duitsland dreigt met veto

Het borrelt bij de Duitsers. Overigens gebeurt dit wel vaker: op het laatste moment nog even moeilijk doen om op de valreep een compromis te sluiten en alsnog in te stemmen. De Duitsers willen namelijk dat het verbod niet gaat gelden voor de zogeheten e-fuels. De transportminister Michael Theurer is van mening dat de Europese Commissie met een voorstel moet komen over hoe e-fuels na 2035 gebruikt kunnen worden. E-fuels zijn synthetische brandstoffen die CO2-neutraal zijn. Meerdere automerken zoals Porsche zijn voorstander van deze brandstof.

De draai van Duitsland is opmerkelijk. Dit maakt de stemming (nog) spannender. Dit artikel zal worden geüpdatet worden bij nieuwe informatie of als we de uitslag weten van de stemming.

Ja, ja, de Duitsers houden hun poot stijf. Er is grote politieke verdeeldheid in de Duitse regering en dit brengt de wetgeving van Europa in gevaar. Sterker nog, het legt een bom onder de autowet van eurocommissaris Timmermans. Het zou een ´appeltje eitje´ worden, want het Europees Parlement was al akkoord gegaan. Alleen de Italianen zaten nog een beetje dwars. Maar goed, dat doen ze wel vaker. De stemming door de lidstaten zou dus soepel moeten verlopen. Maar dat liep even anders.

De eindstreep was al in zicht, totdat de Duitsers toch bezwaar gingen maken. De geplande definitieve besluitvorming door de lidstaten is tot nader order uitgesteld. De steun van het belangrijke en grote Duitsland is cruciaal. Zeker omdat het een enorme auto-industrie heeft.

Het zit zo: de liberale regeringspartij FDP ziet de wetgeving in deze vorm niet zitten. Leuk weetje daarbij is dat de partijleider Christian Lindner een fervent Porsche fan is. En Porsche is nou niet echt laaiend enthousiast over de wet. De partijleider eist nu dat auto’s die rijden op CO2-vrije synthetische brandstoffen ook na 2035 nog mogen rondrijden. Eerder zullen ze niet instemmen. Ze verwachten hierover niet een toezegging, maar keiharde rechtszekerheid.

Timmermans voelt hier weinig voor, omdat de techniek nog in de kinderschoenen staat. Toch kwam hij al met een compromis in de vorm van een aankondiging dat er een apart voorstel over komt. Maar dat is niet genoeg voor de Duitsers. Daarom zijn de stemmingen uitgesteld, want als Duitsland, Italië en Polen (zijn ook tegen) de wet verwerpen is er geen meerderheid meer.

Pijnlijk detail is dat de Duitsers rijkelijk laat zijn. Aanpassingen aan de wet zijn nu niet meer mogelijk: geen meerderheid, geen wet. De Europese Commissie is nu hard aan het werk (en aan het lobbyen) om de Duitsers toch te overtuigen. Dat gaat lastig worden, want in een Duitse opiniepeiling blijkt dat bijna 70% van de Duitsers tegen het verbod te zijn, slechts 14 procent is voor. Instemmen voor de politici wordt dus nog moeilijker!