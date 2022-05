EVs flink duurder: prijs grondstof met 500% gestegen

Lekker man, die accu’s. EV’s gaan ongetwijfeld flink duurder worden.

Elektrische auto’s hebben zo hun voor- en nadelen. Qua geluid, trillingen, efficiency, packaging, uitstoot en comfort staan ze eenzaam bovenaan. Het enige nadeel is meteen heel groot: je zit opgescheept met een accu. Accu’s hebben een lage energiedichtheid, zeker ten opzichte van benzine of diesel.

Je moet dus een heel grote accu hebben voor een klein beetje actieradius. Daarom zijn elektrische auto’s zo zwaar, duurt het zo lang voor dat ze vol zitten en kun je er niet zo lang mee rijden. Natuurlijk, de ontwikkeling staat niet stil. Het blijkt wel dat de accu de grote spelbederver is voor de elektrische auto.

Want er komt nóg een nadeel bij. Althans, een van de nadelen wordt groter. Ze waren al heel erg duur, maar de kans is levensgroot aanwezig dat ze nog veel duurder gaan worden. De prijs voor een van de belangrijkste grondstoffen – lithium – is gestegen met 500%!

EVs worden flink duurder

Dit betekent dat de accu’s veel duurder zullen gaan worden. Dat houdt dan weer in dat ev’s flink duurder zullen gaan worden. En daardoor wordt het volgens experts heel erg lastig om alle emissiedoelen te gaan houden van overheden.

Volgens Bloomberg komt dat doordat de groei relatief laat is. In 2018 tot 2020 werd de productie van lithium afgeschaald met 50%. Vervolgens werd er nauwelijks meer in geïnvesteerd. Ook werd er nauwelijks meer gezocht naar nieuwe bronnen. Nu ineens staan alle autofabrikanten in de rij om lithium te kopen.

Ook andere materialen duurder

Het gaat sowieso al niet al te best met de grondstoffen voor accu’s. Want naast lithium zijn er ook materialen als kobalt, nikkel en grafiet nodig. Vanwege de oorlog in Oekraïne ligt de waardeketen daarvan ook compleet op zijn gat. Het probleem is dat de productie van lithium niet in een maand of jaar is opgelost. In sommige gevallen duurt het wel tot 10 jaar.

Mede hierdoor proberen autofabrikanten de hoeveelheid lithium te beperken. Ook is er het voordeel dat lithium recyclebaar is. Uit oude accu’s kan het eveneens gebruikt worden. Echter, er zijn op dit moment veel te weinig accu’s om te recyclen voor de enorme vraag die eraan gaat komen.

