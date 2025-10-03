Ironisch: SUV strandt in het gebied waar ‘ie naar vernoemd is

Misschien was de naam voor deze SUV toch iets te optimistisch gekozen.

Je auto vernoemen naar een natuurgebied gebeurt het vaakst bij SUV’s en andere terreinwagens. De Jeep Wrangler Rubicon is vernoemd naar de Rubicon Trail, de ‘Denali’-trim van GMC-trucks is vernoemd naar de hoogste berg in Alaska en de Subaru Legacy Outback is vernoemd naar de rimboe in Australië. Kia en Hyundai vernoemen hun SUV’s voornamelijk naar steden in de VS (Palisade, Tucson, Santa Fe, Kona), al lijkt één vernoeming wel met een soort potentie qua offroaden bedacht te zijn. Dat gaat over de Kia Telluride.

Kia Telluride

Kia’s grootste SUV die in de VS wordt gebouwd is namelijk vernoemd naar de plaats Telluride in Colorado, middenin het hoogste gebergte van de staat. Dat straalt toch uit dat de SUV naast een familiebeuker ook gewoon een potente offroader kan zijn. Een Amerikaan uit South Carolina kwam erachter dat dit toch tegenvalt. Ondanks zijn 4WD-versie wist de Telluride een stevige bergpas niet te kunnen beklimmen.

Ironische locatie

Vervelend natuurlijk, voor de bergers die zo met man en macht een ingewikkelde reddingsactie moeten inzetten en de weg moeten sluiten voor al het verkeer tot ze klaar zijn, wat nadelige gevolgen heeft voor andere gebruikers. Maar dat alles maakt deze stranding niet zo pijnlijk als ‘ie is. De Kia Telluride strandde namelijk op de Black Bear Road, een vrij moeilijk begaanbaar grindpad wat vrij hevig klimt om in een dal terecht te komen. Het is een moeilijke weg die de hoofdweg verbindt met… het plaatsje Telluride. Ja, de Kia Telluride houdt het voor gezien op een bergpas in zijn thuisstad. Geen goede reclame.

Lacherig doen terzijde, Black Bear Road is een potentieel gevaarlijke route dus is het maar goed dat niemand gewond is geraakt (of erger), want het kan anders aflopen als je je vergist. Gezien de in Colorado geregistreerde Telluride bestuurd door iemand uit een heel ander deel van de VS zou het wel eens om een huurauto kunnen gaan. Er wordt toch iets zwaarder geschut aangeraden voor Black Bear Road. QED. Overigens lijkt Kia met de Telluride niet te insinueren dat het de koning van offroaden is, dus wellicht is het gewoon een gevalletje ‘niet snappen dat niet elke SUV ook direct een terreinwagen is’. We zullen het nooit weten.