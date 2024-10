Ook deze elektrische zevenzits SUV heeft een nieuwe prijs

Ook deze volledig elektrische zevenzits SUV heeft een nieuw prijskaartje. Hij werd alleen niet goedkoper…

Gisteren nog heuglijk nieuws voor wie in de markt is voor een volledig elektrische SUV met zeven zitplaatsen. De Kia EV9 is namelijk vanaf nu 8.000 euro goedkoper dan eergisteren.

Nu hebben we niet echt een tekort momenteel aan elektrische SUV’s op de Nederlandse markt, maar er blijven er maar meer komen. Hele nieuwe merken komen naar ons land en niet zelden als afzender China.

Een merk wat enorm groot is in China en inmiddels ook al weer een tijdje bij ons verkrijgbaar is, is BYD. Het modelaanbod is in no time enorm gegroeid en luistert naar kekke namen als Atto, Dolphin en Seal. De grootste in het aanbod is de BYD Tang, en die heeft een nieuwe prijs. En uiterlijk. Al is het wel even goed kijken.

Zevenzitter is vernieuwd

Ondanks dat die auto nog niet superlang in ons land is en er pas 119 op kenteken staan is het al weer tijd voor een vernieuwde BYD Tang en een nieuwe prijs. Een volledig elektrische SUV met zeven zitplaatsen.

De actieradius van de EV is 530 kilometer WLTP en al die stroom gaat via een AWD dual motor met 517 pk naar de straat.

Standaard heeft de auto met nappaleder beklede stoelen met massage-, verwarmings- en ventilatiefuncties, een panoramisch schuif-kanteldak en een infotainmentsysteem met premium Dynaudio surround sound

Nieuwe prijs BYD Tang

Vanaf nu gaat hij door het leven als BYD Tang Flagship. Vanaf half november staat ie bij de dealer en de prijs van de BYD Tang minimaal 67.390 euro. De uitgaande Tang staat ook nog op de website en is er vanaf 55.990 euro. Dan heb je wel minder actieradius, tot 400 kilometer WLTP.

Natuurlijk zitten er verschillen in de ene en de andere Tang, hij is bijgepunt het infotainment heeft een opfrisbeurt gehad etcetera etcetera (we beschreven alle veranderingen al uitgebreid). Maar een prijsstijging van 11.400 euro in deze markt is een flinke uitdaging voor de BYD stores in ons land. Zeker als de grote concurrent uit Korea gisteren net een prijsverlaging doorvoert.

De BYD Tang was eerst de goedkopere van de twee, nu is het andersom (Kia is 7.395 euro goedkoper). En het verschil is behoorlijk. Vraag aan de Nederlandse consument is nu of je gaat voor een zevenzits SUV van Chinese origine of de auto van het jaar uit Korea. Wat zouden jullie doen?