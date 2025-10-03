Terugroepactie! Volkswagen en Skoda hebben ook levensgevaarlijke airbags

Er moeten duizenden auto’s naar de dealer.

De Takata-ellende duurt nog een tijdje door voor autofabrikanten. In Frankrijk is er zelfs een lijst met honderduizenden auto’s die de gevaarlijke airbags aan boord hebben naast de Citroëns. Ook buiten het vakantieland houden de problemen aan. Er komen nu berichten naar buiten waaruit blijkt dat ook Volkswagen en Skoda airbags moeten vervangen.

Skoda

Bij Skoda waren ze er drie maanden geleden al bij. In juli werd de terugroepactie al aangekondigd door Pon en kregen eigenaren van getroffen auto’s een brief opgestuurd. Het gaat om auto’s die tussen april 2014 en juni 2016 zijn gebouwd. De getroffen modellen zijn: Yeti, Citigo, Superb, Fabia, Rapid en Octavia.

Na vandaag weten we ook hoeveel Skoda’s er wereldwijd naar de monteur moeten. De Duitse Federale Autoriteit voor Motorvoertuigen (KBA) meldt dat Skoda wereldwijd bij 138.441 auto’s de airbags gaat vervangen.

Ook bij de Skoda’s gaat het om een defecte gasgenerator die bij het afgaan kan zorgen voor ”ongecontroleerde opblazing en het vrijkomen van metaalfragmenten”. Extra zuur voor Skoda: in 2023 moest de Tsjechische fabrikant al eens de airbags in 580.000 auto’s vervangen wegens een defect.

Volkswagen en de vreemde maatregel

Citroën-rijders kregen door de Takata-airbags de opdracht om vooral niet te gaan rijden in de DS- en C3. Dat zou levensgevaarlijk zijn. Bij de VAG doen ze dat niet. Volkswagen waarschuwt eigenaren en stelt een einddatum waarvoor de auto’s langs een monteur moeten zijn geweest. Die einddatum is 31 december 2026. Nog een dik jaar kunnen mensen dus rondrijden met de gevaarlijke airbags. Om welke modellen het gaat en hoeveel auto’s betrokken zijn, is niet bekend.

De Franse afdeling van VW reageert. “Sinds 2016 voeren we een uitgebreid risicoanalyseprogramma uit voor Takata-gasgeneratoren. We baseren ons op internationaal erkende classificaties van klimaatzones, omdat is bewezen dat deze het verouderingsproces van het gebruikte gas beïnvloeden.”

Wat Volkswagen dus doet, is kijken hoe groot het risico op een dodelijk ongeval is met de airbag en op basis daarvan besluiten wat de vervolgstappen zijn. In dit geval is er volgens VW blijkbaar geen reden tot paniek en kunnen VW-rijders over een langere periode langskomen voor een nieuwe, veiligere airbag.

