Is Carlos Sainz binnenkort de schlemiel bij Ferrari?

Martin Brundle denkt in elk geval wel dat Carlos Sainz binnenkort de schlemiel is bij Ferrari.

Carlos Sainz. Er is een boel over de beste man te vertellen, maar 1 ding waarmee hij bij ons eigenlijk een beetje opvalt, is dat het het steeds nét niet is. Kijk maar, in de strijd met Verstappen in de Torro Rosso haalde hij het nét niet.

Of qua successen in de autosport vergeleken met zijn vader. Het is het nét niet. Datzelfde geldt op dit moment ook weer bij Ferrari. Terwijl teamgenoot Charles Leclerc alles uit de auto haalt wat erin zit, is het bij Carlos weer nét niet.

En dat gaat gevolgen hebben. Dat denkt in elk geval Martin Brundle

Teamorders bij Ferrari in het nadeel van Sainz?

De oud-Formule 1-coureur en huidig analyticus denkt namelijk dat Ferrari zeer binnenkort gaat beslissen dat Leclerc de voorkeur van het team gaat krijgen in de strijd om het kampioenschap.

In normale bewoordingen betekent dit dat er teamorders zullen worden gaan uitgevaardigd ten nadele van Carlos Sainz. Dus ook al ligt hij vóór Leclerc, hij zal hem er dan toch echt langs moeten laten. Hoe pijnlijk dat ook is voor de sympathieke Spanjaard, het is wel hoe de vlag erbij lijkt te hangen bij Ferrari.

Voor Sainz is dat nog eens extra pijnlijk, want het feit dat hij niet op gelijke hoogte staat met Leclerc of Verstappen, ligt heus niet alleen aan hem. Zo verloor hij een zekere tweede plaats aan Verstappen in Oostenrijk vanwege motorpech. En die pechduivel trof hem al vaker dit seizoen. In Italië en Australië haalde hij niet eens de tweede ronde van de race.

Ferrari en teamorders. Geen goede match

Mocht het er dan binnen afzienbare tijd van komen dat Ferrari teamorders gaat uitdelen in het nadeel van Sainz, dan is het te hopen dat ze dat niet ‘op z’n Italiaans’ doen. En daarmee bedoelen we natuurlijk de order die Rubens Barrichello kreeg in Oostenrijk in 2002.

Rubens was zijn teamgenoot Michael Schumacher in die race op alle fronten de baas, maar toch besloot Ferrari dat deze erlangs moest. Barrichello deed dit demonstratief pas in de laatste bocht van de laatste ronde, vlak voor de finish. Tot de dag vandaag is dat een van de meest onsportieve momenten uit de geschiedenis van de Formule 1.

Laten we hopen dat Ferrari dit niet nog een keer op deze manier gaat doen. Dat gun je niemand.

En Carlos Sainz al helemaal niet.