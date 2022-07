Ferrari wilde NIET juichen voor overwinning Carlos Sainz

Waarom wilde Ferrari niet juichen? Sainz is toch ook Ferrari?

Ferrari is een beetje een apart team op het moment. Qua auto lijken ze de beste papieren te hebben. Over één ronde zijn ze zelfs veelal de snelste. Kijk daarvoor maar naar het aantal pole posities dit seizoen. In de race komt het er echter niet altijd uit. Betrouwbaarheid, een tactisch missertje, domme pech. Er is altijd wat. Nu werken er alleen maar slimme mensen bij een Formule 1-team, maar soms lijken ze het toch over henzelf af te roepen.

Afgelopen race op Silverstone was dat ook het geval. Er was dubbele pech voor Red Bull (Pérez een ongeplande, vroege stop en een kapotte vloer op de RB18 van Verstappen), en toch konden ze het niet maximaal uitspelen. Tijdens de race leek de leiding van de Scuderia de regie een beetje kwijt wie nu het beste vooraan kon gaan rijden.

Ferrari wilde niet juichen

In de slotfase van de race – bij het wegrijden van de safetycar – maakte men weer een rare fout: Sainz moest Hamilton weghouden bij Leclerc, die op oude, harde banden reed, terwijl de rest van de top 3 verse softs had. Sainz weigerde te luisteren en won daardoor de race.

Wat blijkt, daar was niet iedereen het mee eens bij Ferrari. Het was kennelijk zo erg dat de helft van het kamp van Ferrari niet wilden juichen voor de eerste overwinning van Carlos Sainz. Dat zegt Alberto Antonini, de oude perschef van Ferrari tegen het Italiaanse Formula Passion. Volgens hem was de helft van het team ‘not amused’ dat Sainz de race winnend afsloot.

Kamp van Leclerc

Het gaat – vermoedelijk – om de monteurs van Leclerc. Die doen al het hele jaar hun best om Charles te laten winnen, maar ergens gaat dat constant mis. In dit geval was het Sainz die niet deed wat hem werd opgedragen. Daardoor was Leclerc aangeschoten wild voor een bijzonder enge Lewis Hamilton en een mazzelende Sergio Pérez.

Naar verluidt werd het personeel dat niet blij was geïnstrueerd om tóch blij te zijn. Uiteindelijk stond iedereen als een ware Louis van Gaal te JUICHEN. Veel tijd hebben de medewerkers van e Scuderia niet om erover na te praten, want aanstaand weekend rijdt men op de Red Bull Ring.

Via GPblog