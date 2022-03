Sainz blijft bij Ferrari, aldus Sainz (en Ferrari)

De Spanjaard Carlos Sainz blijft bij Ferrari. Dat ziet hij wel zitten. Andersom trouwens ook.

Grappig hoe een raceuitslag een compleet ander beeld kan geven dan de daadwerkelijke race zelf. Als je even kijkt naar de uitslag of de stand na de GP Bahrein 2022, zou je kunnen aannemen dat Ferrari domineerde en Mercedes daar vlak achter zat.

Maar dat was helemaal niet het geval. Sterker nog, voor lange tijd waren Leclerc én Verstappen beduidend sneller dan hun teamgenoten tijdens de race. Uiteindelijk kon Verstappen Leclerc nét niet volgen (hij kwam zo’n twee tienden per ronde te kort), maar een flink daarachter lag Carlos Sainz (terwijl Sergio Pérez in liep).

Sainz blijft bij Ferrari

Carlos Sainz liet meteen doorschemeren dat hij de F-75 nog niet helemaal onder de knie heeft en dat zijn snelheid ‘beter’ moet. Een goede constatering, want hij kwam in de race en kwalificatie wel een beetje tekort.

Is zo’n ‘matig’ begin dan ook meteen funest voor de carrièreplannen van de Spanjaard? nee! Dat laten Sainz én Ferrari weten. In een interview met Autosport geeft Sainz het volgende aan:

I denk dat we dichtbij zijn. Heel dichtbij. Heel erg dichtbij. Extreem dichtbij. Het is bijna voor elkaar. Carlos Sainz, wil alleen nog een Autoblog-kentekenplaathouder bedingen in zijn contract.

Liefde van twee kanten

Het is gelukkig geen liefde van één kant. Teambaas Matteo Binotto is het met hem eens. Ook zij willen Sainz graag aan boord houden:

Ik denk dat we een overeenkomst hebben bereikt. Het is alleen even dat het allemaal op papier gezet moet worden Mattia Binnotto. heeft een hele hoop Autoblog-kentekenplaathouders besteld.

De kans dat deze twee heren eruit gaan komen is heel erg groot. Daarmee wordt het telkens lastiger voor teams om goede coureurs te vinden. Norris ligt voor lange tijd vast bij McLaren, Leclerc is de komende jaren nog Ferrari-coureur, Russell is een tijdje Mercedes-eigendom en bij wijze van spreken rijdt Verstappen tot zijn 45e bij Red Bull.