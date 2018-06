Is de DB9 van Kahn Design jouw superheld?

Wij zijn er nog niet over uit.

Wanneer tuners, of in dit geval koetsenbouwers, het smakelijke idee hebben een peperdure auto van een gerespecteerd merk naar hun hand te zetten, gaat dit niet altijd even gemakkelijk. Die memo zal Afzal Kahn ongetwijfeld hebben gekregen, daar hij zijn project enkele jaren geleden niet eens uit mocht voeren van Aston Martin. Gelukkig voor hem, en ook een beetje voor ons, hebben ze het bij kunnen leggen en heeft Afzal dit guitige karretje kunnen bouwen.

Helemaal nieuw is de wagen niet. Kahn Design presenteerde de eerste Vengeance, een omgebouwde DB9, alweer bijna drie jaar geleden. Het model dat we hier voor ons hebben, de Vengeance Superhero, is net als de eerdere modellen ge├»nspireerd door Aston Martins uit de jaren ’80 en ’90, maar wijzelf herkennen er eerder Zagato of zelfs een beetje Alfa Romeo in. Met name aan de achterzijde.

De Vengeance Superhero heeft een totaal ander lichaam dan de DB9, dat grotendeels bestaat uit lichtgewicht composiet of aluminium. Zo zijn de voor- en achterbumpers, evenals de zijschorten, gemaakt van het lichtgewicht materiaal en is de motorkap (incl. power bulge) gemaakt van het lichte metaal. Hier en daar spotten we een toefje carbon. De binnenzijde is, naar het schijnt, een Walhalla van fijn leer, maar hiervan krijgen we geen foto’s te zien.

Omdat iedere Vengeance Superhero gemaakt wordt op basis van een DB9 chassis dat regelrecht bij Aston Martin vandaan komt, mogen we ervan uitgaan dat de auto’s in orde zijn. Kahn Design maakte aanvankelijk vijf exemplaren van de originele Vengeance, maar hoeveel Superhero’s er komen wordt niet verteld.