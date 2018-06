Audi krijgt patent op bijzondere twee-in-een-motor

Dat kan maar één doel hebben.

In een tijd waar autofabrikanten zich ernstig moeten richten op het produceren van efficiënte motoren, zien we verschillende merkwaardige constructies opduiken. Met name in het Verre Oosten willen de technici hun creativiteit nog al eens de vrije loop laten gaan, maar nu blijkt dat ons buurland er ook het een en ander van kan. Audi heeft recentelijk namelijk een interessante motorvorm gepatenteerd, die we mogelijk in de toekomst in hun auto’s kunnen gaan vinden.

De fabrikant uit Ingolstadt heeft een motor gepatenteerd waarbij er technisch gezien twéé motoren in één blok verwerkt zijn. De schetsen onthullen een constructie waarbij we twee grote én twee kleine cilinders kunnen zien. Volgens het patent kunnen de cilinderduo’s onafhankelijk, maar ook tegelijkertijd werken. Dit maakt het mogelijk motoren te produceren die een verschillende inhoud hebben. Niet alleen dat, want naast de voor de hand liggende cilinderuitschakeling, kunnen de cilinders (die verschillende maten hebben) bepaalde functies of taken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het aanhouden van een bepaalde snelheid of juist hevig accelereren. Daarbij werkt de cilinderuitschakeling zuiniger dan normaal, omdat de krukas niet hoeft te bewegen, zoals dat bij een ‘normale’ motor wel het geval is. Omdat het feitelijk een ander blok is, gaat er geen energie verloren en is de twee-in-een-motor zuiniger.

Aangezien het hier om een patent gaat is het nog maar de vraag wanneer Audi de motor in productie wil gaan nemen. Sterker nog, voor hetzelfde geld presenteren ze de nieuwe krachtbron wel nooit. Mocht hij er komen, dan hoeft het overigens niet per se een viercilinder (twee+twee?) te zijn. Het patent op de tekeningen is immers een voorbeeld.