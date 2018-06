Deze Daimler Trucks willen de Tesla Semi slopen

De missie is echter niet helemaal geslaagd.

“Achtervolgen is gemakkelijker dan leiden“, zei een wijs man ooit. Daimler beseft zich dit maar al te goed. De Duitsers zijn de onbetwiste marktleiders op het gebied van vrachtwagens, maar nu de inzet langzaam maar zeker veranderd van fossiele naar groene brandstoffen, heeft Daimler het idee dat men aan de stoelpoten aan het zagen is. Tijd om ingrijpend te anticiperen op de veranderingen, aldus de Duitsers.

Om in te spelen op de elektrificatie van de bedrijfswagens knalt Daimler er niet een, maar twéé vrachtwagens uit; de een duidelijk futuristischer dan de ander. Omdat beide wagens een eigen doel dienen, komen de prestaties niet zozeer direct overeen. Dit is echter geen probleem, want in beide gevallen zijn ze tamelijk indrukwekkend.

De eerste van de twee, de meer eigentijds ogende Freightliner eM2 106, heeft een batterijpakket van 325 kWh. Het voertuig produceert 480 pk en kan, mits je een beetje behendig met het gaspedaal omgaat, 370 kilometer ver rijden. Het rijbereik is niet enorm, omdat de vrachtwagen vooral bedoeld is voor de kortere afstanden. Lokale distributie, bijvoorbeeld. Mocht je verder willen en moet je opladen, dan kun je de batterijen in een uur tot 80 procent bijvullen, waarmee je weer 300 kilometer kunt afleggen.

De in een ietwat futuristische, maar toch Amerikaanse stijl gevormde Freightliner eCascadia komt een stukje verder. Het batterijpakket is 550 kWh groot. De grote eCascadia produceert liefst 730 pk en heeft een reikwijdte van 400 kilometer. Ook deze vrachtwagen is in een uur tot 80 procent (320 kilometer) op te laden. Hoewel dit, net als de eM2 106, maar net de helft is van de Tesla Semi, vragen de Duitsers zich ernstig af of de claims van de Amerikanen wel in overeenstemming zijn met de waarheid. De toekomst zal het ons leren.

Daimler verscheept later dit jaar dertig stuks van elk model naar de Verenigde Staten.