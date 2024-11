Is de goedkoopste Audi S5 (8W6) een verborgen juweeltje?

De Audi S5 generatie 8W6 is inmiddels in prijs gezakt, is het nu een verborgen juweeltje?

Luister en huiver. Een Audi A5 van de eerste generatie is echt een fraaie koets, maar ook een inmiddels behoorlijk oude auto. Doorsparen voor de tweede generatie is geen gek idee, nu de prijzen van de 8W6 inmiddels gezakt zijn. Heb je zelfs budget voor een Audi S5 dan is dit exemplaar op Marktplaats niet zo gek.

Audi S5 8W6 op Marktplaats

Nu hoef je niet specifiek voor deze te gaan, maar voor het voorbeeld hebben we de goedkoopste Audi S5 van de tweede generatie erbij gepakt. Je hebt een moderne koets, met een digitaal instrumentarium in het interieur. Een moderne 2.9 TFSI V6 die de Volkswagen Groep tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt. Het uiterlijk ziet eruit alsof je in een auto zit die onlangs nog 60.000 euro heeft gekost én het komt goed van z’n plek.

Een verborgen juweeltje, want heel vaak zie je ze niet rijden. Dat kan te maken hebben met het feit dat zo’n Sportback misschien iets is waar mensen nét niet naar op zoek zijn. Het is niet zo praktisch als een station of SUV, maar ook niet zo sportief als een volbloed coupé.

Dit specifieke exemplaar, gespoten in de kleur Daytonagrijs Metallic, staat er mooi bij. Als de kilometerstand van 195.744 km jou niet doet schrikken ben je voor 32.950 euro het mannetje. De V6 turbomotor in deze generatie Audi S5 levert 354 pk en 500 Nm koppel. In 4,7 seconden zit je op de honderd en de topsnelheid bedraagt 250 km/u.

Deze Audi S5 op Marktplaats is nog net voor het tijdperk dat alles zwart moest zijn en chrome verboden werd. Juist die glimmende elementen maakt de Audi elegant. Verdorie, ik zou ‘m bijna zelf kopen! Het is dat ik niet op zoek ben naar een andere auto. Want ik heb toch altijd wel een zwak gehad voor deze tweede generatie Audi A5, zeker als S5 (of als RS5).