Nieuw op Nederlands kenteken: Kia EV3, G90 M5 en meer

In oktober zagen we weer een aantal nieuwe modellen in het RDW register verschijnen en zelfs compleet nieuwe merken.

De RDW gaf in oktober ruim 25.000 kentekens uit aan volledig nieuwe personenauto’s, waarvan opnieuw ongeveer een derde naar EV’s ging. In deze lange lijst kwamen we niet alleen een volledig nieuw merk tegen, maar ook tien modellen die we nog niet eerder op gele platen gezien hebben.

BMW M5 (G90)

Over de nieuwe BMW M5 is de laatste tijd al regelmatig geschreven. Kun je er geen genoeg van krijgen, check dan gewoon nog een keer de video waarin Wouter alles vertelt over dit monster met 727 pk en een koppel van 1.000 Nm. In oktober zijn de eerste twee exemplaren op Nederlands kenteken gekomen. De ene in het geel, de andere in het grijs en beiden met een catalogusprijs van iets boven de €170.000.

BYD Sealion 7

Een dappere poging van Build Your Dreams om wat van de verkopen van de Tesla Model Y af te snoepen. De start van de leveringen van de zeeleeuw vond plaats in oktober met de eerste drie exemplaren. Dat valt natuurlijk in het niets bij de bijna 500 (nieuwe) Model Y’s die op kenteken zijn gezet, maar je moet toch ergens beginnen.

Cupra Terramar

Foto: Wittebrug Forepark

Vanuit het Hongaarse Gyor zijn de eerste exemplaren van de Cupra Terramar (https://www.autoblog.nl/nieuws/cupra-terramar-de-betere-tiguan-6943780) naar Nederland gekomen. Deze keer gaat het dus niet over een nieuwe EV, maar over een nieuwe hybride. Zeven stuks zijn er geregistreerd, allemaal in het zwart, behalve een eigenwijze eigenaar die voor een paarse kleur ging. Allemaal VZ-uitvoeringen met een vermogen van 272 pk en een prijskaartje van iets onder de € 60.000.

Dongfeng Box

Foto: ASV Groep

Bij de Chinese autofabrikant Dongfeng werken meer dan 100.000 mensen en vorig jaar rolden er zo’n 2,1 miljoen voertuigen van de band. Geen kleine fabrikant dus, maar in Nederland nog erg onbekend: slechts 19 voertuigen stonden op Nederlands kenteken en dat waren allemaal kleine bedrijfsauto’s.

In oktober is echter de eerste personenauto geregistreerd, de Dongfeng Box. En zoals verwacht ligt de nadruk bij de Box op de hele lage prijs, waarmee het een flinke concurrent is van de Dacia Spring. In oktober werden ruim 50 nieuwe Springs geregistreerd, met een gemiddelde catalogusprijs van € 20.750. De Dongfeng Box die op kenteken is gekomen zit daar met € 22.990 nog een klein stukje boven.

Ford Capri

Foto: Broekhuis Ford De Bilt

Als je het nieuws gemist hebt: de legendarische naam Capri is weer terug. Deze keer als EV en op hetzelfde platform als de Volkswagen ID.4/ID.5, de Skoda Enyaq en de Ford Explorer. Dertig zijn er in oktober op kenteken gezet, allemaal met een prijskaartje van iets boven de € 50.000.

Kia EV3

Foto: Wassink Autogroep

Kia is natuurlijk zeer goed vertegenwoordigd in de Nederlandse EV markt. Zo rijden er volgens de RDW zo’n 2.000 elektrische Souls rond, bijna 29.000 Niro EV’s, 1.200 EV9’s en ruim 10.000 EV6’s. En de kans is groot dat de nieuwe EV3 flink gaat bijdragen aan deze cijfers, want het zou wel eens een zeer populaire auto kunnen worden. De eerste 9 exemplaren werden in oktober voorzien van gele platen, maar er zullen vast nog velen volgen.

Leapmotor T03

Een nieuw merk in het RDW register, Leapmotor. Een (natuurlijk) Chinees merk dat opgericht is in 2015 en het hoofdkantoor in Hangzhou heeft. De T03, die trouwens in het Poolse Tychy wordt geproduceerd, is een kleine volledig elektrische vijfdeurs stadsauto die met een 37,3 kWh accu een bereik van zo’n 265 kilometer zou moeten hebben. En dat voor een prijs vanaf zo’n € 18.900, dus een flinke concurrent van de eerdergenoemde Dacia Spring en de Dongfeng Box.

De eerste vier exemplaren zijn ondertussen door de RDW geregistreerd. Blijkbaar een moeizaam proces, want als ‘handelsbenaming’ is niet T03 gebruikt, maar ‘N/A’. Dus als men vraagt in welke auto je rijdt, dan moet je antwoorden met een ‘Leapmotor Not Applicable’. Tsja.

Maxus eTerron 9

Het merk Maxus Motors kennen we in Nederland voornamelijk van elektrische bedrijfsauto’s. Eerder dit jaar kregen ze wat meer bekendheid door met de allereerste elektrische pick-up te komen, de T90 EV. Blijkbaar hebben ze de smaak te pakken gekregen, want nu heeft Maxus dus een tweede pick-up model beschikbaar, de eTerron 9. Twee zijn er in oktober op kenteken gekomen, beiden op een V-kenteken.

Mercedes-Benz G580

Foto: Du Parc

In augustus verscheen voor het eerst de nieuwe G-klasse op Nederlands kenteken en daarbij ging het om een auto van het type G500. In september volgden de eerste exemplaren van de G63 AMG en van de dieselversie, de G450d. Hoewel veel mensen het liever niet hadden gezien, zijn nu ook de eerste elektrische G-klasses op kenteken gekomen, ook bekend als de G580.

Achttien stuks zijn er al op kenteken gezet, met een gemiddelde catalogusprijs van €202.208. Een indrukwekkend getal, net zoals het ledig gewicht van 2.985 kilogram trouwens.

Mini Aceman

Foto: Ekris MINI

De nieuwste telg van Mini, de Aceman, is ondertussen ook te bewonderen op de Nederlandse wegen. Acht zijn er in oktober geregistreerd, tweemaal de ‘E’ en zesmaal de ‘SE’. Deze laatste heeft een wat grotere accu, meer vermogen en ook een iets hoger prijskaartje. Wil je er nog wat meer over weten, bekijk dan nog eens onze rijtest.

Opel Grandland

Natuurlijk is de Opel Grandland niet ‘nieuw’, er staan ondertussen ruim 20.000 exemplaren op Nederlands kenteken geregistreerd. Wel nieuw is de elektrische versie (https://www.autoblog.nl/nieuws/dit-kost-de-kersverse-opel-grandland-6960271), daarvan zijn in oktober de eerste vijf exemplaren op kenteken verschenen.

Dit is een bijdrage van Edvar van Daalen