Bodem voor goedkoopste Audi R8 van Marktplaats bereikt?

In hoeverre gaat de goedkoopste Audi R8 op Marktplaats nog in prijs zakken?

Een everyday supercar. Die titel hing lange tijd aan de Porsche 911 Turbo. Toen Audi even de boel kwam opschudden met de R8 in 2007. Toen nog een onbereikbare droomauto voor velen, inmiddels liggen de prijzen op de bodem.

De vraag is natuurlijk: is dit de bodem voor de Audi R8? Als voorbeeld pakken we de goedkoopste Audi R8 van Marktplaats. Te koop aangeboden voor net geen 43 mille. Zie jij de supercar uit Ingolstadt zakken naar een prijs onder de 40 mille, of blijft het Duitse quattro wonder hangen rond deze prijs.

De tijd zal het leren. We hebben in elk geval dit prachtige artikel als historische referentie. De goedkoopste Audi R8 op Marktplaats van dit moment komt uit 2008 en heeft meer dan 140.000 kilometer gelopen. De adverteerder probeert je gerust te stellen door te zeggen dat de koppeling is vervangen.

Dit is er namelijk eentje met de R-Tronic automaat. Dat is een gerobotiseerde handbak met enkele koppeling. Niet de meest verfijnde technologie en het vervangen van een koppeling kost al gauw duizenden euro’s. In dit geval meer dan 7.000 euro, want de factuur is te zien op de foto’s. Dan is het lekker dat dit in elk geval is meegepakt.

Achter je oren ligt een 4.2 FSI V8. Dit is een atmosferische achtpitter met 420 pk en 430 Nm koppel. In 4,6 seconden zit deze R8 op 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 301 km/u.

De goedkoopste Audi R8 op Marktplaats rij je voor 42.995 euro. De prijs mag dan op de bodem liggen, onderhoud is nog altijd pittig voor dit soort auto’s. De koppeling is daar een voorbeeld van. Het blijft hoe dan ook een prachtige auto, een toekomstige klassieker en een icoon van Audi. Dat kan je de R8 nooit afnemen.