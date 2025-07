Is de SL Shooting Brake beter te pruimen in blauw carbon?

Brabus presenteert de Rocket GTS Deep Blue.

Het idee van een SL Shooting Brake is helemaal niet gek. Dit had een hele fraaie auto kunnen worden, zoals de Ferrari FF en de Vanquish Zagato Shooting Brake dat ook zijn. Helaas was de uitvoering van Brabus lang niet zo briljant als het idee.

Er was sowieso een hoop aan te merken op de Brabus Rocket GTS, maar de volledige koets in naakt carbon hielp ook niet. Misschien dat het mooi is in het echt, maar het kwam op de foto’s niet uit de verf. Het zag eruit als een auto die iemand zelf in een schuur in elkaar had geknutseld en nog niet helemaal af was.

Zou een ander kleurtje misschien helpen? Dat kunnen we nu beoordelen, want Brabus presenteert de Rocket GTS Deep Blue. Deze is nog steeds uitgevoerd in carbon, maar dan blauw carbon. Dit ziet er al beter uit.

Toch zijn we nog steeds overtuigd. De achterkant roept iets teveel associaties op met een dakkapel en het lijnenspel sluit totaal niet aan op de rest van het design. Het is duidelijk dat ze bij Brabus weinig kaas hebben gegeten van het ontwerpen van nieuwe carrosserieën.

Waar ze wel heel goed in zijn: achterlijk veel vermogen peuteren uit AMG-blokken. Dat hebben ze dan ook gedaan. Deze auto levert maar liefst 1.000 pk en 1.620 Nm aan koppel. Het scheelt wel dat ze de SL 63 E Performance als basis hebben genomen, die heeft standaard al 836 pk.

Op de afwerking van het interieur is ook weinig aan te merken. Dit is volledig opnieuw bekleed door Brabus en voorzien van extra carbon. Omdat dit de Deep Blue-uitvoering is zien we blauwe accenten terug. Ook de kofferruimte (niet onbelangrijk bij een shooting brake) is keurig netjes afgewerkt, met een bijpassend bagageset.

Vinden jullie dat Brabus coachbuilding beter kan overlaten aan de Italianen? Of is ‘ie stiekem wel gaaf? Laat het vooral even weten in de reacties!