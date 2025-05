Gevonden: de goedkoopste SL (R232)

Wat kost de goedkoopste zevende generaties Mercedes SL?

Herstel. Mercedes-AMG SL moet ik eigenlijk zeggen. Want de zevende generatie SL is niet door Benz, maar door AMG in elkaar gezet. Een fraai ding, met de nieuwste snufjes van Das Haus aan boord. Maar wat als je budget strak is?

Goedkoopste Mercedes SL R232

Dan ben je natuurlijk aangewezen op een occasion. We gingen shoppen op Marktplaats, zoekende naar de goedkoopste SL van de zevende generatie. Het model is nu een aantal jaar verkrijgbaar, waardoor je inmiddels voor een gebruikt exemplaar kunt winkelen.

Dat brengt ons bij deze zwarte Mercedes-AMG SL 43 uit 2022 met 10.730 km op de klok. Ondergetekende is van mening dat je toch minimaal zes cilinders in dit kaliber auto moet hebben zitten, maar strenge Europese regels zeggen nein, nein, nein. Daarom is de SL 43 uitgerust met een tweeliter viercilinder turbomotor.

Nou ja, als ie stilstaat zie je het er niet aan af zullen we maar zeggen. Want ik vind de SL echt wel een fraaie koets. Lekker scherp getekend, dat heeft Mercedes-AMG gewoon goed gedaan.

Ondanks de vierpitter is het niet behelpen qua vermogen. 381 pk staat tot je beschikking, wat toch wel lekker is. Ondanks het AMG-randje is het een luxe cabrio. Met massagestoelen, 360 graden camera, goede audio. Noem het maar op. Als je de verbrandingsmotor nauwelijks aanspreekt is het heerlijk cruisen.

Oh ja, we moesten het over de prijs hebben hè. Ik dwaal af. De goedkoopste zevende generaties Mercedes SL van Marktplaats staat te koop voor 116.900 euro. Dat is nog steeds een sloot geld voor een viercilinder GT. Leuker kunnen we het niet maken.

Misschien nog een paar jaartjes wachten in de hoop dat de afschrijving zijn werk doet. En dan kun je er straks eentje op de kop tikken voor minder dan een ton. Fingers crossed.