Is deze ‘vergeten’ speciale BMW nu al zo extreem duur?

Tsja, vragen kan altijd. Een ietwat vergeten speciale BMW wordt nu al voor een exorbitant bedrag aangeboden.

Een BMW M3 (of M4 dezer dagen) is van zichzelf een goed gebalanceerde allrounder, maar sommige mensen zien het slechts als de basis. Er een circuitspeeltje van maken moet je zelf dan nog wat dingen aan doen. Historisch gezien is er een versie waar BMW een handje helpt. Elke M3 of M4 heeft een extra gepeperde versie gehad. Dat begon als homologatie-vereiste (M3 Sport Evolution), maar groeide uit tot het gebruiken van namen als M3 GT, M3/M4 CSL en M3 GTS. Die laatste ken je nog als dat heel erg oranje speciaaltje op basis van de E92, met grote spoiler, kuipstoelen en opgevoerde motor.

BMW M4 GTS

In diens schaduw, hebben wij het gevoel, leeft de BMW M4 GTS (F82). Het idee is grotendeels hetzelfde: een M4 voor het circuit. Waar bij de M3 GTS de circuitmods eigenlijk niet belachelijk veel verder gingen dan een M3 met Competition-pakket, was de M4 GTS een veel heftiger ding. Technisch werd er gebruik gemaakt van een vernuft waterinjectiesysteem in de S55B30-motor. Dat is een moeilijk technisch verhaal, maar het komt er op neer dat er dankzij waterinspuiting tot wel 26 procent extra boost gegenereerd kan worden door de turbo’s. Concreet bood de M4 GTS 69 pk extra ten opzichte van de M4, om tot 500 pk uit te komen.

Optisch was het verschil tussen een BMW M4 en een M4 GTS ook vrij groot. Ook al was de auto maar beschikbaar in vier ‘saaie’ kleuren (Mineral Grey, Frozen Dark Grey, Black Sapphire en Alpine White), hij werd bijgestaan door oranje accenten. Op de uitgesproken carbon splitter voor, als accentkleur op de ‘Styling 666M’-velgen, maar ook de rolkooi die op de plek van de achterstoelen kwam was oranje. Uiteraard zit ook bij de M4 GTS achterop een koolstofvezel achtervleugel. Ook kreeg je instelbare veren, die je met de hand kon aanpassen middels een speciale tool. Als je wel eens een schroefset op je auto hebt gehad herken je het vast. Ten slotte gaf BMW de M4 GTS achterlichten met OLED-techniek om hem herkenbaar te maken, iets wat tegenwoordig veelvuldig gekopieerd wordt om via Aliexpress te bestellen voor je BMW 320i (E90).

Binnenin de BMW M4 GTS kreeg je de gebruikelijke mix van leder en alcantara, zonder achterbank dus. Net als de M3 GTS was je enige optie qua transmissie de zeventraps DCT. Kortom: het was qua recept precies wat je verwacht. Nadelen? Zoals altijd was het een duur grapje voor een auto die in theorie minder inzetbaar is dan een normale M4. Bovendien was niet iedereen zo lovend over de M4 GTS als je van een gefocuste M4 verwacht. Het viel toch tegen hoe veel beter de GTS was ten opzichte van de al vrij briljante F82 M4, aangezien je er toch een flinke zak geld voor moest meenemen. Voor de beeldvorming: dat was in Nederland ruim 170.000 euro.

Miljonair

Je verwacht dus in theorie dat de BMW M4 GTS eerst flink gaat zakken voordat ‘ie stijgt. Maar weet wel: met de auto zelf is niks mis, sterker nog: zo veel extra betalen voor een ‘circuitversie’ is volkomen normaal. Kijk maar naar de M4 CS(L). Bovendien is het hyperexclusief spul: er zouden 700 gebouwd worden. Dat werden er iets meer: 803 stuks. Je moet nog steeds goed je best doen om er eentje te vinden. Wat is dat waard? Nou ja, tegenwoordig iets meer dan die 170.000 euro is op zich voor te stellen. Wat dacht je van 849.000 euro?

Een exotendealer in Florida zet namelijk een BMW M4 GTS te koop voor dat bedrag in dollars: 1.000.803 dollar. In theorie is het ‘gewoon’ een M4 GTS, in Black Sapphire met alle correcte GTS-upgrades. En alles zit er nog bij. En er staat maar 491 kilometer op de klok, dus hij is nog niet eens ingereden. De hoofdreden voor deze exorbitante prijs is het feit dat dit M4 GTS nummer 803 is. De aller-, allerlaatste. In verzamelaarstaal betekent dit zo veel als ‘dan zal die dat wel waard zijn’, maar in gewone-mensentaal is het gewoon extreem veel geld. En dat voor, als we de kritiek mogen geloven, de ‘minst begeerlijke speciale M3/4’.

Wellicht vind je dat onzin en is dit juist de gaafste BMW M3/4 ooit gebouwd. Dan is eentje met dit verhaal en deze geschiedenis wel een pareltje. Je kan terecht op Exotic Car List, maar wees er op voorbereid dat je zakken diep moeten zijn.