Tesla zwicht en verandert deurhendel: zo werkt de nieuwe deurgreep

Zo, dat ging snel.

Ik durf te wedden dat tenminste 80 procent van de mensen die voor het eerst in een Tesla stapt niet meteen doorheeft hoe de verzonken deurgrepen werken. ”Nee, je moet eerst even het achterste deel induwen”, klinkt het dan vanuit de bestuurdersstoel. Inmiddels raken meer en meer mensen gewend aan de aerodynamisch verantwoorde deurgrendels. Toch gaan de deurhendels bij Tesla’s veranderen.

Dat heeft allemaal te maken met de veiligheid. Mocht je het gemist hebben: eerder deze week kwam naar buiten dat de vlakke hendels niet veilig zijn in noodsituaties. Wanneer de stroom uitvalt, werken de deurgrepen aan de buitenkant niet meer. Er zitten in de Tesla’s wel handmatige ontgrendelingssystemen, maar die zijn lastig te vinden en bevinden zich bij elk model op een andere plek.

De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) doet daarom onderzoek naar de portieren van de populairste Tesla, de Model Y uit 2021. De overheidsdienst kijkt naar ”de aanpak die Tesla gebruikt om de deursloten van stroom te voorzien en de betrouwbaarheid van de betreffende stroomvoorzieningen”.

Tesla verandert deurgreep

Nog voor het onderzoek goed en wel is afgerond, neemt Tesla het initiatief. Tesla-hoofdontwerper Franz von Holzhausen zat afgelopen week in de Hot Pursuit! podcast van Bloomberg. Daar gaf hij de bevestiging van de deurgrepen, eh, ingreep. De Tesla-tekenaar vindt dat er gebruiksvriendelijke hendels moeten zijn voor de inzittenden tijdens een panieksituatie.

Hoe pakt Tesla het dan aan? Het merk ontwerpt eerst een nieuw systeem waarbij de elektronische en handmatige deurontgrendeling worden samengevoegd. “Het idee om de elektronische en de handmatige knop in één knop te combineren, vind ik heel logisch. Daar werken we aan”, zegt Von Holzhausen. Zo hoef je straks niet meer te zoeken naar de handmatige opening: die zit dan namelijk gewoon op de portiergreep. Je gaat je toch afvragen waarom het systeem niet al veel eerder op die plek zat.

Gaan verzonken deurgrepen verdwijnen?

Niet alleen Tesla krijgt te maken met kritiek op de deurhendels die in de carrosserie zijn gezonken. China overweegt een verbod op volledig verborgen deurgrepen. Hier in Europa werken we stapsgewijs aan maatregelen om het redden van mensen na een ongeluk te verbeteren.

Tesla voelt vooral de druk van China. Logisch ook, want de Tesla-verkopen aldaar liegen er niet om. In 2024 verkocht Tesla meer dan 650.000 auto’s in China. Dat zijn er meer dan in Noord-Amerika. De EV-bouwer bestudeert hoe serieus China is met het mogelijke verbod, zo bevestigt Von Holzhausen. Tesla is bereid om de verzonken deurgreep speciaal voor de Chinese markt aan te passen. “Daar hebben we een hele goede oplossing voor”, aldus de hoofdontwerper.

Foto: Tesla Model Y 2021 – 2025 occasion aankoopadvies

Via Bloomberg