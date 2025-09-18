Volkswagen geeft onverwacht model de ID-makeover

Na ID. Polo, ID. Cross en ID. Golf komt een naam die we niet zagen aankomen.

Niet alles wat je van tevoren bedenkt, resulteert in succes. Volkswagen had als idee dat vanaf de elektrische nieuwkomers, een gestroomlijnd gamma qua namen succes zou hebben. ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, je kent ze wel. Snel bleek dat deze auto’s niet perse last hadden van deze marketing, maar in de strijd tegenover nieuwe elektrische merken een beetje heritage nooit kwaad kan. Dus wordt de strategie iets anders. De bedoelde ID.2 gaat nu in productie als ID. Polo, de volgende ‘ID.3’ wordt de ID. Golf, de ID.2X wordt de ID. Cross en eigenlijk kan je in elk segment nu gewoon ‘ID’ plakken voor de reeds bestaande naam. Een ID. Up, ID. Tiguan en ID. Passat lijken dus evident.

Volkswagen ID. Touareg

Nog voor dit alles gaat Volkswagen een naam ID-ificeren (IDentificeren?) van een model waarvan we het wonderbaarlijk vinden dat ‘ie nog bestaat. Volgens Automobilwoche komt er sneller dan je denkt een Volkswagen ID. Touareg. De grote SUV die zijn basis deelt of deelde met de Audi Q7, Porsche Cayenne en Bentley Bentayga voelt als een vreemde eend in de bijt bij Volkswagen, maar is nog steeds in productie. Tenminste, nog wel. Maar het lijkt er nu op dat een opvolger dus wel verschijnt.

SSP

De opvolger van de Volkswagen Touareg als ID. Touareg zou gebruik maken van het SSP, het Scalable Systems Platform. Niks beters dan een vlaggenschip om het platform mee te laten debuteren, toch? Waar de Touareg terecht komt qua gamma is niet bekend, je verwacht redelijk aan de bovenkant als een soort ‘ID.6′ als de Tiguan de nieuwe ID.4 wordt. Verder dan dat komen we nog niet met de kennis van nu, maar het zou een mooie voortzetting zijn van VW’s grootste.

Op de Volkswagen-website wordt je qua Touareg momenteel doorverwezen naar de voorraad, wat het einde van het model vrij zeker inluidt. Het idee van een topsegment premium SUV van VW voelt een beetje Phaeton-esque aan: je kan dan beter een Q7 of Cayenne nemen. Bovendien kwam de Touareg nooit verder dan een 462 pk sterke V6 PHEV. Op zich een hele dikke aandrijflijn, maar een W12 of V10 TDI zoals de eerste generatie is het niet.