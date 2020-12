Is deze Mini Crossman perfect voor de Landmacht? - Autoblog.nl

Van hippe gezinsauto naar stoer defensievoertuig; deze Mini Crossman is klaar voor het bos.

De Mini Countryman; de Mini-purist heeft er nog wat moeite mee, maar de rest van Nederland smult ervan. En dat kan een probleem zijn voor wie een nieuwe Countryman wil kopen. Het is namelijk niet per se een unieke verschijning meer. Je valt met je nieuwe Countryman met Union Jack-achterlichten niet echt meer op. Tegenwoordig zie je ze wel op iedere straathoek staan, lijkt het wel.

Maar wat als je nou dolgraag zo’n Countryman wil en wél wil opvallen in je wijk? Dan kan je terecht bij de mannen en vrouwen van Dusseldorp Mini. Zij kunnen namelijk een Mini speciaal maken, vandaag laten ze met de Crossman zien waar ze toe in staat zijn. Geen nieuw model van Mini, maar een Countryman met wat verbeteringen.

Het eerste dat opvalt aan de Crossman is de kleur. Deze Countryman is namelijk uitgevoerd in militairgroen, met een wrap van 3M. Daarbij hebben ze Nederlandse vlaggen aan de voordeuren geplakt, om de militaire look bij te staan.

Een tweede aanpassing zien we op het dak. De Crossman heeft namelijk een dakdrager met ‘noodruitrusting’, zoals extra brandstof, een reserveband of een schep. Die schep klinkt misschien wat vreemd, maar dat heeft alles te maken met de banden van deze Countryman. De Crossman is namelijk niet ontwikkeld voor op het asfalt, maar om te kunnen offroaden. Daarom is deze bolide uitgerust met A/T Open Country-banden van Toyo, om zo ‘op iedere ondergrond voldoende grip’ te hebben. En mocht het nou niet lukken, dan heb je altijd nog die schep.

Voor de vierde wijziging moeten we naar de voorkant kijken. In het bos heb je namelijk niet veel licht. Toch zou het zomaar kunnen dat je in het donker in je Crossman rond wil kunnen rijden. Daarom is deze Crossman uitgerust met twee extra verstralers, die eenvoudig met het grootlicht worden ingeschakeld. Volgens Dusseldorp heb je met deze verstralers twee keer zo veel licht als normaal. En ze zien er nog eens goed uit ook.