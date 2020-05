Vernieuwde MINI Countryman is helemaal vers

Daarnaast heeft de vernieuwde MINI Countryman de meest populaire achterlichten die je maar kan krijgen op een MINI. Nice.

Uiteraard hoeven jullie geen medelijden met ons te hebben. Tijdens de coronacrisis konden we nog steeds doen wat wij het liefste doen: schrijven over auto’s. De crisis maakte het nieuwsaanbod wel wat dunner. De weg omhoog lijkt gevonden te zijn, want we worden werkelijk overdonderd met autonieuws deze morgen. Na wat dik Duits spul is er ruimte voor een ‘Brit’. Dit is namelijk de vernieuwde MINI Countryman!

Generatie F60

Voor wie de draad kwijt was, van 2010 tot 2016 was de eerste generatie MINI Countryman (R60) leverbaar. In 2017 kwam daar dan de compleet nieuwe Countryman (F60) en nu is het tijd voor een milde visuele update van dat model.

Vernieuwde MINI Countryman

De wijzigingen zijn wel heel erg subtiel bij de vernieuwde MINI Countryman. De koplampen zijn iets anders en standaard krijg je LED-verlichting. Matrix-lampen zijn wel een optie. Er is tevens een nieuwe grille en je kan kiezen uit nieuwe modellen qua velgen. Super! De leukste achterlichten aller tijden zijn nu ook aanwezig op de vernieuwde MINI Countryman. Jazeker, we hebben het over de Union Jack-achterlichten.

Black Pack

Ook een visueel nieuwtje is het eventuele Black Pack, waarmee alles chroom-delen nu in hoogglans zwart zijn uitgevoerd. Het is misschien wel de meest populaire optie van 2020 op met name premium producten. Of je bent net als mijn moeder en vind auto’s met zo’n pakketje lijken op een huurauto, ofwel de instapper van de range. Ander visueel nieuws: er zijn twee nieuwe kleuren, te weten White Silver en Sage Green.

Instapper

Over instapper van de range gesproken (zo’n bruggetje is natuurlijk niet toevallig), wat is de instapper bij de MINI Countryman range? Het begint bij de MINI Countryman One, voorzien van 102 trappelende pk’s. Een stapje hoger op de ladder staat de MINI Countryman Cooper, met maar liefst 136 pk uit de 1.5 driecilinder. De MINI Cooper S heeft een 2.0 viercilinder en levert 178pk. Aan de top is een Cooper S JCW met 218 pk. Deze heeft standaard ALL4-vierwielaandrijving, een optie op de Cooper en Cooper S.

Dieselen

Je kan in de vernieuwde MINI Countryman ook gaan dieselen, als dat je voorkeur heeft. Net als bij de benzinemotoren gaat het in stapjes: One D (105 pk), Cooper D (140 pk) of Cooper SD. Voor milieubewuste aspirant-MINI rijders is er een Countryman Cooper SE, een plug-in hybride met 1.5 driecilinder en een elektromotor, die samen 226 pk leveren.

Interieur

In het interieur zijn de wijzigingen eveneens subtiel. Mocht je helemaal gek zijn van MINI’s (zoals onze hoofdredacteur), ga je deze leuk vinden, Als je sinds 2000 niets met de New MINI hebt, dan vindt je het het nog steeds niets. Veel ronde vormen en nog meer schakelaars verwelkomen je als je plaats neemt. Nieuw is het 5 inch grote instrumenten cluster, dat we ook zagen op de MINI Electric en de nieuwe MINI Cooper S John Cooper Works GP.

Prijzen en beschikbaarheid van de vernieuwde MINI Countryman zijn nog niet bekend gemaakt. Reken er maar op dat meer informatie in de zomer vrijgegeven zal worden en dat de auto’s na de zomervakantie van de band gaan lopen.