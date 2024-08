Is deze V12 Ferrari de beste koop? [Video]

De Ferrari FF met V12 is een ondergewaardeerd raspaardje.

Als je een praktische Ferrari wil is de Purosangue nu de aangewezen keuze. Helaas is het een cross-over, met eigenaardige proporties. Daarom hebben we een andere suggestie voor je: de Ferrari FF.

De Ferrari FF is namelijk ook prima geschikt als daily driver. Deze auto heeft weliswaar geen vier deuren, maar wel vier zitplaatsen en vierwielaandrijving. Vandaar de naam Ferrari Four. Bovendien heeft de FF gewoon een riante kofferbak, helemaal als je de achterbank plat gooit.

Het mooie van de FF is: het is een auto waarmee je gewoon op vakantie of wintersport kunt, maar tegelijkertijd is het een rasechte Ferrari. Alleen al vanwege het waanzinnige geluid van atmosferische 6,3 liter V12. Dezelfde V12 die ook in de F12 en de LaFerrari is te vinden. De FF moet het met ietsje minder vermogen doen, maar 660 pk is nog steeds heel imposant. Zeker als je bedenkt dat de FF alweer 13 jaar oud is.

De FF is zo’n Ferrari die je eigenlijk niet in Rosso Corsa moet bestellen. Veel eigenaren kozen voor grijs of zwart, maar dat is ook weer zo saai. De eerste eigenaar van dit exemplaar heeft het echter goed bekeken: deze auto is wel uitgevoerd in rood, maar dan in Rosso Maranello. Deze dieprode kleur staat de FF verdraaid goed.

De prachtige Ferrari heeft nog maar 28.212 km op de teller staan en wordt nu geveild via The Collectables. De auto staat op Nederlands kenteken, maar het betreft wel een BTW-auto. Dat is dus even iets om rekening mee te houden bij het bieden. Dat kan nog tot en met dinsdagavond 20.00.

Een V12 Ferrari moet je niet alleen zien, maar ook horen, dus bekijk vooral even de bovenstaande video, waarin Wouter de FF de sporen geeft.