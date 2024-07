Rijden met de Porsche 944 S2 [video]

Wouter doet een blokje om met deze toffe 944, die toevallig ook geveild wordt.

De 944 is nog altijd een van de gaafste bereikbare Porsches. Het is ook een auto die verdraaid goed opdroogt, met dank aan onze landgenoot Harm. Er staat er ook eentje in de Autoblog Garage, maar dat is niet de auto waar we het vandaag over gaan hebben. Wouter doet een blokje om in een maagdelijk witte 944 S2.

Met de 944 S2 zitten we al redelijk ver in de evolutie van dit model. Dit begon in 1976 met de 924. Deze kreeg een vervolg in de vorm van de 944, met een breder koetswerk en een grotere motor. Op basis daarvan kwam de 944 S en die werd weer opgevolgd door de 944 S2, wederom met een grotere motor.

De S2 wordt aangedreven door een 3,0 liter grote viercilinder, destijds de grootste viercilinder die je kon krijgen. Deze leverde 211 pk en 280 Nm koppel. Daarmee is deze auto een stuk vlotter dan de eerste 924, die begon met 125 pk en 165 Nm.

De 944 S2 is qua uiterlijk ook een lekker dikke verschijning, met de carrosserie van de 944 Turbo, inclusief de diffuser. Dit exemplaar is uitgevoerd in Alpinweiss, een kleur afkomstig van Audi. Het is natuurlijk geen exotische kleur, maar eigenlijk staat het gewoon heel goed op zo’n 944.

Deze auto komt uit Italië en heeft nu dus zijn weg naar Nederland gevonden, met 137.192 km op de teller (wat niet veel is voor een auto van 34 jaar oud). De auto staat in Nederland, maar moet nog wel geïmporteerd worden, dus dat is even goed om te weten. Mocht je interesse hebben: er kan tot met maandag 20.00 meegeboden worden via The Collectables! Daar kun je ook terecht voor alle foto’s en info.

Bekijk vooral ook de video om te zien hoe deze auto rijdt!