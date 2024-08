Benzine was dit jaar nog niet zo goedkoop, tenminste heel binnenkort dan. Zo zit dat!

Goed nieuws voor aan de pomp! Voor iedereen die nog op satansap rijdt, de olieprijs dendert naar beneden. Niet alleen dat, maar ook de dollar staat ten opzichte van de euro op het laagste punt in meer dan een jaar.

Aangezien we olie afrekenen in dollars helpt dat om de olie hier in Europa goedkoper te kunnen inkopen. Als die dollar immers minder waard is kost het ook minder om iets in die valuta in te kopen. Als de prijs in dollars dan ook nog daalt is dat twee keer voordeel. De benzine wordt eindelijk weer goedkoop! (relatief)

Niet rennen naar de pomp

Nu niet meteen met jerrycans en benzineslurpers naar de pomp snellen, want dat de olieprijs daalt wil natuurlijk niet zeggen dat de prijs aan de pomp ook al naar beneden is. Je weet wel, dure voorraad enzo, dus daar zit vertraging op de lijn. We berichtten eerder al over onderzoek naar dalende en stijgende olieprijzen, we betalen kortom altijd 2 tot 5 cent de liter te veel.

Maar de T. heeft even de rekensom gemaakt en we stevenen af op de laagste prijs aan de pomp dit jaar. Op dit moment is de gemiddelde landelijke adviesprijs (die je alleen aan de snelweg betaald) 2,12 euro. Nu kostte een vat ruwe olie begin januari nog iets minder dan nu, maar toen was de dollar meer waard.

De dollar is sinds begin deze maand drie procent minder waard geworden dus de gemiddelde landelijke adviesprijs die in januari nog 2,06 euro was komt rap in zicht. Verwacht wordt dat de olieprijs nog verder daalt, dus de prijs gaat nog verder omlaag.

Olieprijs naar beneden

De olieprijs zit in een neerwaartse spiraal. De economische cijfers in China vallen tegen en ook de industrie in Europa vraagt minder naar olie. Het Midden-Oosten staat in brand en de oliehandelaren verwachten dat de OPEC de beperkingen op de olieproductie gaat opheffen.

Het resultaat is dat in april een vat Brent-olie 92 euro per vat kostte en nu nog zo’n 78 euro. Een daling van zo’n 15 procent. Nou daalt de prijs aan de pomp sowieso al langzamer, want de olieprijs bepaalt maar een klein deel van de prijs van een liter peut. De rest is accijns en BTW en als de pomphouder mazzel heeft nog wat marge. Maar het zoet zit er dus aan te komen.

Benzine goedkoop

Voor de mensen die bij de grens wonen en graag in België of Duitsland tanken: daar is de benzine al goedkoop, maar ook die reageren op de olieprijs. Lekker. Meteen even tabak en shampoo kopen (Duitsland) en blikjes zonder statiegeld (België). Wordt tanken dan misschien toch weer leuk? Al blijft de prijsdaling relatief natuurlijk. Echt goedkoop wordt het natuurlijk nooit meer.

Foto via Autoblog Spots. Spotter: @michaelras