Is dit de allerdikste Audi RS6 van het moment?

De allerdikste RS6 van vandaag heeft geeneens zwarte wielen!

De Audi RS6 van de huidige generatie (4H voor kenners) is alweer ruim drie jaar onder ons. In die tussentijd is het de ideale auto voor de viriele YouTuber met haast. Waar een RS6 vroeger echt een auto was om incognito mee te blaffen, geldt dat niet voor de huidige generatie. Die is extraverter dan ooit.

Opmerkelijk genoeg zorgt het ervoor dat er een hele hoop bedrijven zijn die de auto nog veel sportiever en dikker gaat maken. Is dat nodig? Zeer zeker niet. Is het leuk? Jazeker. Is het winstgevend: reken maar! In veel gevallen is het meer van hetzelfde: matzwarte lak, 22 inch concave zwarte velgen en dat soort dingen.

MD Cardesign

Maar bij dit exemplaar van MD Cardesign uit Dinslaken hebben ze niet gekozen voor zwart. Of mat. Nee, het glanst allemaal en het is wit! En ondanks dat het gewoon een ‘kleur’ is de je kan bestellen, zien we niet vaak een witte RS6 voorbij komen, gek genoeg. Witte E63’s of M5’jes: ja. Bij een RS6 zien we de tint wat minder vaak.

Het meest opvallende is de Prior Design-bodykit. Het mooie van Prior is dat het de lijn van de auto nog enigszins volgt. Stel dat ze bij Audi Sport een RS6 GT bouwen (wat volgens de geruchten overigens het geval is), dan zou het hierop kunnen gaan lijken.

Uiteraard is het geen bodykit voor mensen die bang zijn om op te vallen. Alles schreeuwt het uit dat het een snelle auto is. Echt niemand zal denken dat dit een 2.0 TDI is maar dan met een S-Line pakketje.

Dikke patta’s voor allerdikste Audi RS6

Naast een bodykit met dikke skirts, bumpers, spoiler en dergelijke is de ‘stance’ ook aangepast. Dat is iets dat men tegenwoordig te vaak vergeet. De combinatie van andere velgen en een subtiele verlaging kan namelijk zo veel verschil maken.

In dit geval is er gekozen voor flinke wielen, van het merk Z-Performance. Speciaal voor autoblog-lezer @mashell en alle andere liefhebbers c.q. kenners zijn de velgen gesmeed. De standaard 22 inch karrenwielen van Audi Sport zijn dat namelijk niet. De reden daarvoor is simpel: geld. Een setje ZP.Forged 16 wielen kost je ongeveer 8 mille in euro’s en dat is nog zonder banden.

De nieuwe velgen zijn overigens even breed als de units van Audi: 10,5 inch. Standaard zijn die wielen enorm, het is lastig om daarover heen te gaan. Het is ook maar de vraag of dat nodig is.

Akrapovic

Om de wielen liggen sloffen van Pirelli. Het zijn P Zero’s in de maat 285/30 ZR22. De legende wil dat Mario Isola ze hoogstpersoonlijk thuis bij je komt bezorgen. De rest van de stance wordt gecompleteerd door de schroefveren van H&R. Dat is een in hoogte verstelbare veer die ontwerpen is om met de adaptieve dempers samen te werken.

In technisch opzicht is er nog niet veel veranderd. De motor is standaard goed voor 600 pk en 800 Nm, dus je komt niets te kort natuurlijk. Meer is uiteraard wel mogelijk. Wel is er een Akrapovic-sportuitlaatsysteem zodat men je ook wat beter kan horen. Ach ja, OPF-jes maken meer kapot dan je lief is.