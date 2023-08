Audi RS6 sedan maakt LL Cool Jesque comeback

De Audi RS6 sedan maakt een comeback en wordt meer premium dan ooit.

Zoals BMW zelden een M5 Touring maakt, maakt Audi zelden een RS6 sedan. Nu heeft de M5 natuurlijk meer pedigree en historie dan de RS6, maar goed, ook de dikke E-segmenter van de boksbeugel gaat alweer een paar generaties mee. De laatste die er ook als sedan kwam, was de C6. Echte kenners kennen die als de unit met wild uitgeklopte wielkasten en de ‘Lamborghini’ V10 onder de kap. Het is misschien wel de dikste RS6 ooit.

Van de C7 en C8 kwam er geen sedan. Althans, niet officieel. Tuners zagen hun kans schoon om in het gat te springen en maakten er wel een paar. Maar dat zal bij de opvolger niet nodig zijn. Autocar denkt namelijk te weten dat de nieuwe, elektrische RS6, er ook af fabriek als sedan zal komen.

Die nieuwe RS6 zal in tegenstelling tot de BMW M5 volledig elektrisch zijn. De basis zal gevormd worden door de Audi A6 e-tron. Deze auto komt als het goed is volgend jaar op de markt en gaat het hele E-segment op stelten zetten. Tenminste, als het productiemodel er net zo goed uitziet als het concept. In dat geval kunnen Mercedes en BMW met hun lelijke elektrische aanbod wel inpakken.

Niet alleen dankzij de goede looks, maar ook dankzij wat er onder de koets zit. De A6 e-tron staat namelijk op het PPE-platform van Audi en Porsche. Dat betekent dus geen extreem zware neus meer met giga-overhang, maar een puike gewichtsverdeling en goede proporties. Ondergetekende bereid zich al voor op het worden van een Audi-fanb0i.

Maar goed, misschien verknalt Audi het nog, je weet het maar nooit…Althans niet totdat de modellen er daadwerkelijk zijn. Dat wordt dus 2024 voor de reguliere A6 en 2025 voor de RS6 e-tron sedan. Spann0nd…