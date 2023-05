Audi hint naar extreme versie van de RS6

Is een extra snelle RS6 nodig? Nee. Zou het gaaf zijn? Ja!

We schreven het eerder deze maand nog: als Audi slim is komen ze met een extra dikke versie van de RS6. De populariteit van de bodykits van ABT bewijst dat er genoeg markt voor is. De voetballers en influencers van deze wereld zouden geen moment aarzelen om zo’n ding te kopen.

Voor hen is er goed nieuws, want Sebastian Grams, de baas van Audi Sport, hint naar een dergelijke versie. Dit deed hij tijdens een bijeenkomst ter ere van het 40-jarig bestaan van de afdeling, die natuurlijk voorheen als quattro GmbH door het leven ging.

Op de vraag of de RS6 Performance de meest hardcore versie van de RS6 blijft luidde het antwoord van Grams “Nee, we kunnen nog extremer gaan”. Dit zal veel mensen als muziek in de oren klinken, want de RS6 kent veel fans.

Volgens Grams is het zeker mogelijk om de RS6 nog krachtiger en scherper te maken. Dat wisten we al, want ABT haalt probleemloos 800 pk of meer uit de 4,0 liter V8. De Audi Sport-baas benadrukt wel dat de RS-modellen daily drivers moeten blijven. Het moet dus niet te gek worden.

Als Audi inderdaad met een extremere versie van de kunnen ze alvast wat inspiratie opdoen bij hun eigen RS6 GTO Concept. Dit was een übergave concept car met IMSA-invloeden, die mede bedacht was door stagiairs.

De extra dikke versie van de Audi RS6 zou mogelijk volgend jaar al kunnen verschijnen, want dan heeft Audi Sport nog iets leuks met een verbrandingsmotor in petto. Het zou een mooi afscheid zijn voordat de volgende Audi RS6 een hybride wordt.

