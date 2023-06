Audi RS6 GT is de dikste RS6

De Audi RS6 GT is de laatste gitaarsolo van 25 minuten voordat grunge alles komt verpesten.

Als we auto’s met rockmuziek kunnen vergelijken, dan is de komst van de EV een beetje hetzelfde als de grunge begin jaren ’90. Want in één klap was grunge populair en was hairmetal, glamrock en arena-rock ineens afgelopen. Aerosmith en Bon Jovi konden overleven door catchy ballads te gaan zingen.

Hier moest ondergetekende aan denken bij het de laatste stuiptrekkingen van Audi op het gebied van auto’s met een verbrandingsmotor. Ze gaan nog een keer flink uithalen voor een laatste solo, als een soort Final Countdown…

Nieuw smaakje op komst: Audi RS6 GT

De auto in kwestie is de Audi RS6. Voor lange tijd kon je de RS6 in één smaakje krijgen: de RS6 met 600 pk. Sinds kort is daar een RS6 Performance met 625 pk. Maar er komt een veel dikkere versie aan. Onlangs wist collega @machielvdd daar al iets over te zeggen. Dankzij Autocar weten we nu nog wat meer. De naam bijvoorbeeld: het wordt de Audi RS6 GT.

Dit is de onlangs geïntroduceerde Audi RS6 Performance.

Sebastian Grams – de CEO van Audi Sport – laat alvast wat dingen weten. Zo wil hij van de bestaande RS-modellen scherpere en extremere auto’s maken. Dus aanzienlijk sportiever dan dat ze nu zijn, mits ze maar dagelijks bruikbaar zijn.

Dat laatste is een vereiste, want een Audi RS-product moet je elke dag in alle weersomstandigheden kunnen gebruiken. Het feit dat veel andere merken nu ook vierwielaandrijving gebruiken, geeft al aan dat Audi het bij het juiste eind had.

RS6 Performance

Extremer

Wat kunnen we dan van de Audi RS6 GT verwachten? Uiteraard dat deze er nog dikker uit gaat zien. Er zijn enkele gecamoufleerde exemplaren gespot op de Nürburgring. Die exemplaren hebben een dikkere voorbumper en een grotere achterspoiler. De RS6 krijgt binnenkort een facelift, dus daar kan het ook onderdeel van zijn.

Qua motor biedt de 4.0 V8 veel mogelijkheden. In de Lamborghini Urus levert de motor 650 pk. Wellicht dat Audi wat afkijkt met wat ABT Sportsline doet. Die tuner uit Zuid-Duitsland doet uitstekende zaken met flink aangepakte exemplaren, want 700 tot 800 pk is geen enkel probleem.

RS6 IMSA GTO Concept RS6 IMSA GTO Concept ABT RS6-R ABT RS6-R

Grams wil de komende tijd nog snel uitpakken met extreem dikke Audi’s met verbrandingsmotor, nu het nog kan en mag. 2024 gaat een spannend jaar worden, want dan introduceert Audi Sport de laatste dikke benzine-versies én komt er een nieuwe elektrische auto.

Dat zal waarschijnlijk een extra snelle en dikke versie zijn van de Audi Q6 e-tron. Overigens komt er niet alleen een dikkere Audi RS6, maar ook een extra hete RS3 (RS3 GT?). Volgens Sebastian Grams is er namelijk voldoende marge voor een sterkere variant van de 2.5 TFSI vijfcilinder.

