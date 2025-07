Is dit de coolste variant van de Renault 5 tot nu toe?

Er zitten witte velgen onder, dus het antwoord is ja.

Een standaard Renault 5 is al best cool, een Alpine A290 is nog cooler en nu is er weer een overtreffende trap. Met het 70-jarig jubileum van het merk laten ze zien dat ze hun roots nog niet helemaal vergeten zijn. De Alpine A290 Rallye is hier.

Elektrische hatchbacks zijn niet echt historisch verantwoord voor Alpine, maar een rallyversie dan weer wel. Alpine heet ten slotte niet voor niets Alpine. De A290 Rallye is een rasechte rallyauto, die beschikbaar is voor klantenteams.

De A290 Rallye heeft geen extra power, want het vermogen is gelijk aan de A290 GTS: 220 pk. Wat is er dan wel aangepast? Nou, de Rallye heeft bijvoorbeeld een sperdifferentieel. De straatauto had dit nog niet, in tegenstelling tot sommige concurrenten.

Verder is de A290 voorzien van ALP Racing-schokdempers, remmen met zes zuigers voor én een hydraulische handrem. De velgen zijn 18 inch EVO Corse-velgen, omhuld met Michelin Pilot Sport A-banden. Onze tip: bestel zo snel mogelijk deze velgen als je een Alpine A290 hebt.

Alpine heeft ook speciale aandacht besteed aan het geluid. De A290 Rallye heeft een “innovatief systeem”, wat er voor zorgt dat het geluid overeenkomt met de mate van gas geven. Op die manier kun je als rallycoureur toch een beetje op het gehoor rijden.

Rallyteams kunnen de Alpine A290 Rallye kopen voor €59.990, exclusief belastingen. De auto zal volgende week zijn opwachting maken op het Goodwood Festival of Speed. Stiekem hopen we dat er ook een A290 Rallye voor de straat komt, met sper en witte velgen. Lezen jullie mee, Alpine?