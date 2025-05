Goedkoopste Alpine van Marktplaats is ook meteen de coolste

Voor relatief weinig geld heb je iets heel gaafs.

We zijn allemaal fan van de ‘nieuwe’ Alpine A110. Dat blijkt helaas ook uit de prijzen. Ze willen maar niet afschrijven: voor tweedehands exemplaren betaal je vaak nog steeds 60 mille. Er staat nu echter een Alpine op Marktplaats die een stuk goedkoper is.

Het betreft geen A110, maar een old school Alpine: een V6 Turbo uit 1987. Een hele andere auto dan een A110, maar minstens zo cool. Dit model heeft een heel uniek en herkenbaar design. Aan de ene kant typisch jaren ’80, aan de andere kant oogt de auto nog steeds modern. Qua exterieur dan, het interieur is old school jaren ’80 in optima forma.

Qua naamgeving is het altijd een beetje verwarrend. De overkoepelende naam van het model is de Renault Alpine GTA, maar zo stond de auto niet in de prijslijsten. Je had de Alpine V6 GT en de V6 Turbo. En vervolgens had je in 1991 de doorontwikkeling van de V6 Turbo, die als A610 door het leven ging.

Enfin, dit is dus de Alpine V6 Turbo. Het verschil met de V6 GT zat ‘m niet alleen in de turbo, deze variant had ook een kleinere V6. De atmosferische V6 was 2,8 liter groot, de Turbo had een 2,5 liter V6. Uiteraard leverde deze wel meer vermogen: 200 pk in plaats van 160 pk.

Althans, dat gold voor de versie zonder katalysator. Helaas is dit een versie mét katalysator, wat betekent dat je 15 pk minder hebt. Gelukkig is de Alpine V6 Turbo geen zware auto, met een gewicht van zo’n 1.200 kg. Dat is mede te danken aan het gebruik van polyester en glasvezel voor de carrosserie.

Het zilvergrijze exemplaar op Marktplaats is niet origineel Nederlands, maar is al wel goed ingeburgerd. De auto verkeert al 29 jaar in Nederland. Veel is er nooit mee gereden, want er staat nog maar 101.699 kilometer op de teller.

En dan nu het prijskaartje: deze auto wordt op Marktplaats aangeboden voor €22.500. Geen geld voor een übercoole sportwagen, die ook nog eens behoorlijk zeldzaam is!