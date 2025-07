Deze Tesla Model S op Marktplaats is een koopje!

Deze Tesla Model S op Marktplaats kost maar 9,5 procent van de nieuwprijs en is dus een koopje. Er zijn alleen niet één, maar twee maren…

Inmiddels zakken de prijzen van de Tesla Model 3 onder de 13 duizend euro, maar je kan natuurlijk ook een stapje groter en luxer gaan en voor de Tesla Model S kiezen. Een stuk duurder zou je zeggen! Nou nee hoor, deze Tesla Model S duikt ruim onder de tienduizend euro. Er zijn alleen niet één, maar twee maren…

Allereerst, waar hebben we het over? We hebben het over een Tesla Model S uit 2015. De auto heeft een 60 kWh batterij en een actieradius van 502 kilometer volgens de verkoper in de advertentietekst. Hij heeft nog een apk tot 31 januari 2026, dus wat dat betreft kun je even vooruit.

De elektromotor levert 367 pk en het geheel heeft 363.822 kilometer ervaring. De auto heeft alle luxe aan bord die je verwacht van een auto uit deze klasse. Motorrijtuigenbelastingvrij is hij helaas niet meer, je betaalt zo’n 105 euro per kwartaal, wel afhankelijk van waar je woont natuurlijk.

Twee maren…

Het batterijpakket van de auto is 100% in orde, dixit de verkoper. De auto geeft alleen wel twee storingen aan. De eerste is bms_f027, kan voertuig niet starten. Als we die storing door het onvolprezen internet gooien duidt dat op isolatieverlies in het hoogspanningscircuit waardoor het Battery Management System (BMS) te weinig weerstand registreert tussen het batterijpakket en het chassis van de auto.

Meestal komt dit door vocht of beschadiging in de aandrijflijn of batterij. Het vereist fysiek herstel van de oorzaak en diagnostisch resetten van het BMS.

De tweede storing is gTW_w026: Service is vereist. Die hangt hoogstwaarschijnlijk samen met de eerste melding. Deze melding kan verschillende betekenissen hebben, maar één ervan is problemen met de batterijen. Die past dus bij de melding hiervoor.

Tesla Model S is een koopje

Voor wie niet schrikt van deze storingsmeldingen is deze Tesla Model S een koopje. De vraagprijs is namelijk 7.500 euro en daarmee is het de goedkoopste Tesla Model S van Marktplaats. De catalogusprijs is volgens de RDW 78.201 euro, dus hij is 90,5 procent van zijn waarde verloren. De adverteerder prijst hem zelfs aan als zeer nette Tesla, maar hij lijkt dus niet te rijden..

Wil je weten hoe een Model S wel rijdt? Collega @nicolasr heeft er nog één in bezit, hier lees je er meer over. En deze staat ook te koop, kost wel iets meer, maar dan rijdt ie wél!