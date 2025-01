De auto van het jaar 2025 is een tweeling!

In Brussel is de auto van het jaar 2025 gekozen. En er zijn twee winnaars!

Vroeger was het een jaarlijks terugkerend feestje op de Autosalon van Genève, maar die autoshow is veel van zijn prestige verloren. Daarom doen ze de bekendmaking tegenwoordig in Brussel. Op Het Autosalon.

De shortlist wordt altijd in november wereldkundig gemaakt door de organisatie. Dat gebeurde ook in november 2024 en dit was de shortlist voor de verkiezing van dit jaar:

Alfa Romeo Junior

Citroën C3/ë-C3

Cupra Terramar

Dacia Duster

Hyundai Inster

Kia EV3

Renault 5 / Alpine A290

Deze auto’s zijn grondig op de proef gesteld door autojournalisten uit 23 Europese landen. Er mogen echter maar 22 landen meestemmen. Rusland is momenteel geschorst en de twee journalisten uit dat land staan zonder vlag op de website.

De winnaar(s) auto van het jaar 2025

Met de shortlist in de hand en met de titel van dit artikel is het geen verrassing. We hebben namelijk twee winnaars en dat zijn de Renault 5 E-Tech en de Alpine A290. Samen staan ze bovenaan de lijst met een score van 353 punten.

Een mooie prestatie, want het merk won vorig jaar ook al de titel. Het duo is het achtste model van het merk dat de prestigieuze titel Car of the Year wint, na de Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scénic (1997), Mégane (2003), Clio III (2006) en Scenic E-Tech electric (2024).

Voor de volledigheid nog even de volledige uitslag van The Car of the Year verkiezing van 2025: