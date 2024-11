Alpine A290 test superleuk, maar…

De guitige Renault 5 kreeg volgens het oude recept een heleboel Alpine ingrediënten aangemeten. Of dat genoeg is om er een leuke hothatch te worden, moet blijken uit de test van de Alpine A290.

Alpine zal zich moeten invechten, want het klantenbestand is nu erg beperkt. Dat krijg je als je slechts één model aan biedt en dat ook nog eens een tweezits sportauto is. Op zich heeft de Alpine A110 genoeg te bieden, maar de groep klanten die er überhaupt op zoek naar is, is klein.

Alpine staat, dat hopen ze zelf dan toch, aan de vooravond van een stevige groei. Deze A290 gaat daarbij helpen en volgend jaar volgt de grotere Alpine A390. Het duizelt je van die cijfers he, maar ik heb er nog één voor je: 5. De roots van de Alpine A290 zijn namelijk duidelijk: dit is het sportievere en meer premium broertje van de Renault 5. Oude tijden herleven, want dit kunstje heeft Alpine vaker geflikt.

Aan sommige zaken kon Alpine niet al te veel veranderen. De dimensies zijn dus redelijk vergelijkbaar met de R5, alleen de spoorbreedte nam wel met 60mm toe. En hoewel de basis Renault 5 er nog wel in herkent, is Alpine zonder meer goed geslaagd om de Alpine A290 een heel eigen smoel te geven.

Buiten zijn er brede spatborden, zijskirts, een voorbumper (met sneeuwvlokmotief), de lichten met dubbele X-en en een ducktail spoilertje op de achterkant. Ook het interieur is gewoon lekker, met fijne materialen en bijvoorbeeld prachtige knoppen op het stuur. Het mocht blijkbaar best iets kosten om er iets leuks van te maken.

Voordat we naar het leuke deel gaan (het rijden), moeten we het ook nog even hebben over wat nadelen. Alleen op papier is de Alpine A290 een vijfzitter, achterin is het al snel behelpen. Wellicht een zwaarwegender nadeel is de actieradius. De Alpine A290 is uitgerust met een vrij kleine 52 kWh accu en haalt dus maximaal 380 km in de WLTP-testcyclus. In de praktijk wordt dat dus 250 km en dan moet je vooral de A290 niet als hothatch willen berijden. Snelladen kan met maximaal 100 kW DC, ook al niet baanbrekend.

Gelukkig stuurt de Alpine A290 wel erg vermakelijk en remt bijvoorbeeld voortreffelijk dankzij 320mm (288mm achter) grote Brembo’s. Alpine verbeterde genoeg aan de wielophanging om van de A290 een echte hothatch te maken. Specifiek ontwikkelde stabilisatorstangen en Alpine sportchassis met hydraulische bump stops vielen zelfs tijdens meerder rondjes op het circuit van Mallorca niet door de mand. Met wat de bocht inremmen kan je de kont wat zetten, wel zaak om het ESP in de stand Off te zetten. Niet dat die dan echt uit is, maar de extra bewegingsruimte verdient de A290 sowieso.

Enige echte minpunt qua rijden: de tractie is best verschrikkelijk en dan stonden de Alpine A290 tijdens de test niet eens op het eco-rubber waar die ook mee uitgerust kan worden. Voor 38.000 euro staat de GT met 180 pk op de stoep, maar ik zou even doorsparen voor de GT Performance of GTS die 220 pk/ 300 Nm hebben. Dan snelt de Alpine A290 in 6.4s naar de 100, wat in lijn is met andere B-segment hothatches. De GT Performance kost 41.800. Enerzijds best een klap geld, maar innerlijk, uiterlijk en prestaties zijn leuk genoeg.