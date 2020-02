Is dit de langzaamste Formule 1 auto van 2020?

Williams zelf hoopt van niet. Wij ook niet.

Het afgelopen seizoen was een drama voor Williams F1. De renstal was in de jaren ’80 en ’90 steevast te vinden in de hoogste regionen van het Formule 1 veld. Er werden de nodige overwinningen behaald en kampioenschappen naar binnen gehaald.

Laatste podium

De laatste keer dateert uit 1997, toen Sjaak Nieuwdorp wereldkampioen werd. Sindsdien is het met vallen en opstaan met Williams. Het merk kende een goede samenwerking met BMW en ook dit decennium werden er de nodige goede resultaten geboekt. In 2017 pakte Lance Stroll een podium met een Williams tijdens de GP van Azerbeidzjan.

Drama

Het afgelopen seizoen was voor Williams een drama. Wacht. Opnieuw: het afgelopen seizoen was voor Williams en alle autosportfans een drama. Het gebrek aan snelheid nam dusdanige Minardi-esque vormen aan dat Robert Doornbos zijn CV heeft opgestuurd naar Claire Williams. Dat laatste feit is compleet verzonnen, maar het had waar kunnen zijn.

Verval

Maar om heel eerlijk te zijn: Williams zit al wat langer in een verval. De Mercedes-motoren (en schitterende Martini sponsoring) konden het goed verbloemen. De eens zo roemruchte renstal moet nu toch écht de weg naar boven weten te vinden. Dat moet gebeuren met deze auto, de Williams FW-43.

Zandvoort-kleurstelling

Wat opvalt is dat de Williams een nieuw kleurschema heeft. Onze kersverse hoofdredacteur noemt het de ‘Zandvoort-kleurstelling’. Dat is ook hetgeen wat het meest wat veranderd lijkt te zijn. De meeste veranderingen zijn op detailniveau. Qua ‘concept’ lijkt de auto sterk op zijn voorganger. Dat is minder erg dan dat het lijkt. Williams wist de auto wel degelijk te verbeteren vorig seizoen. Maar ja, als je 2,5 per ronde achterstand hebt op de auto voor je en je wint een seconde, ben je alsnog anderhalve seconde langzamer. Wellicht dat Williams nu het concept onder de knie heeft. Ze kunnen het in elk geval snel uit proberen, want ze zullen er overmorgen bij zijn.

Rijders

Vorig jaar wist Williams één schamel (doch zéér belangrijk) punt te pakken. Dat deed Robert Kubica tijdens de knotsgek verlopen GP van Duitsland op een kletsnatte Hockenheimring. Dat gaat dit jaar niet gebeuren. Ten eerste omdat de Hockenheimring niet op de kalender staat, ten tweede omdat Kubica niet meer meedoet. Hij is nu reservecoureur bij Alfa Romeo. Dan de rijders. We verwachten veel Vande Brit George Russell. Russell is zeer getalenteerd, snel, leergierig, intelligent, onverschrokken, sympathiek en veelbelovend. De andere coureur is Nicholas Latifi.