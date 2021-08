Patrick Head: mevrouw Claire Williams was slechte leider

Op de dag dat de Gouden Kalveren voortaan genderneutraal door het leven gaan, gooit Patrick Head, de mede-oprichter van Williams -wellicht onbedoeld- even een genderbommetje op. Kom er maar in, woke-leger!

Het formule 1-team van Williams kent vele hoogtepunten en sinds een tijdje helaas ook de nodige dieptepunten. Zo won het in de afgelopen 44 jaar maar liefst 9 keer de wereldtitel voor de constructeurs en 7 keer werd een rijder wereldkampioen.

Dat zijn absoluut geen cijfers om je voor te schamen, alleen is het jammer dat dit soort resultaten de laatste tijd echt niet meer worden behaald. Sterker, het is kommer en kwel bij Williams.

De eerste puntjes sinds 2019

Patrick Head is daarom vanzelfsprekend ook erg blij met de uitslag van de laatste race. In Hongarije wisten zowel Latifi als Russel puntjes te scoren. Dat was voor het eerst sinds 2019, dus reden om happy te zijn.

Niet helemaal, vindt Patrick Head. De rijders van Williams werden natuurlijk enorm geholpen door de kamikaze-acties van Bottas en Stroll, niet geheel ontoevallig beiden oud-coureurs van Williams.

Dankzij hun onbezonnen acties viel de top van het veld uit en konden de Williamsen eindelijk eens punten pakken. Na de diskwalificatie van Vetel was het helemaal feest, want dat zorgde voor nóg meer punten. De weg omhoog lijk al met al toch gevonden.

Head weet waarom Williams slecht scoorde

Volgens hem kwam dat door de dagelijkse leiding. Die was niet goed, zegt hij in de podcast Beyond the Grid. Gelukkig is er na Claire Williams nu een nieuwe teambaas en die bakt er wel wat van, zegt hij vrij vertaald.

Eind goed, al goed, zou je denken. Alleen hopen wij voor Patrick Head dat dit ook echt zo is. Hij speelt namelijk gevaarlijk spel.

Claire Williams is een vrouw

En daar wringt hem de schoen. In een tijd dat de hele wereld gek geworden lijkt te zijn, is dit natuurlijk geen slimme opmerking van Patrick. Want ‘We Race as One’ geldt niet alleen voor de idealen van Lewis, maar ook voor gender. En die worden me hier toch even een partij geschonden…

Zomaar insinueren dat een vrouw misschien een slechte leider is, dat moeten we niet willen anno 2021. Ook al bedoelt Patrick Head er ongetwijfeld helemaal niks verkeerds mee en doelt hij gewoon op de leiding als zodanig.

Nou, wij van Autoblog nemen geen risico en distantiëren ons direct van zoveel kortzichtigheid en male-supremacy. Wij vonden de leiding van Williams altijd al goed. Vroeger misschien zelfs wel beter dan nu…

[/sarcasme modus uit]