General Motors heft zijn gaafste merk op

Goodbye Mate!

Het is over en uit voor Holden. General Motors heeft namelijk de stekker getrokken uit de Australische divisie. Daarmee is er een einde gekomen aan een zeer uniek merk.

In lijn der verwachting

Nu moeten we erbij vermelden dat dit eigenlijk een te verwachten hoofdstuk was in de roerige geschiedenis was van Holden. Holden is een beetje een tussen-tafellaken-en-servet-merk. Enerzijds kon GM er een heel continent mee voorzien, maar daarvoor moest GM flink investeren, terwijl de exportmogelijkheden beperkt waren.

Beperkte export

Er zijn wel wat Australische Holdens naar de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk verscheept. Denk aan de Pontiac GTO en Vauxhall VXR8, wat eigenlijk een Holden Monaro en Commodore waren. De Australische Commodore is enkele jaren geleden uit productie gehaald en de opvolger is de ‘nieuwe’ Holden Commodore, die wij kennen als Opel Insignia.

Flop

Die ‘Holden Commodore’ is een regelrechte flop in Australië. De verkoopcijfers braken alle negatieve records. Nu is het wel zo dat de ‘echte’ Commodore de laatste 15 jaar telkens minder populair werd. Ook in Australië is juist de SUV heel erg populair. Zeker omdat niet alle wegen even perfect zijn in The Outback is vierwielaandrijving en extra bodemvrijheid geen overbodige luxe. Tsja, als wij hier massaal Capturs en ‘Trocs’ rijden, dan mogen de Australiërs in een echte SUV rijden.

Verzamelmerk

Holden was eigenlijk een verzamelnaam van heel veel modellen van General Motors. Holden pikte per segment de krenten uit de pap. Zo was de compacte Holden Barina de ene keer een Opel Corsa, de andere keer een Daewoo Kalos. Het is nu niet zo dat alle merken onder een andere naam verder gaan. Nee, General Motors gaat er helemaal mee stoppen in Australië en Nieuw-Zeeland. Nog sterker: General Motors wil zich gaan terugtrekken uit alle markten waarbij men aan de linkerkant van de weg rijdt.

GMSV

General Motors heeft wel toegezegd dat er de komende 10 jaar nog wel Holden servicepunten en onderdelen beschikbaar zijn. Ook zal de Australische liefhebber op zijn wenken bedient kunnen worden met GMSV (General Motors Specialty Vehicles). Dit bedrijf verzorgt de conversies van rechtsgestuurde Camaro’s en Silverado’s. Ook de nieuwe Corvette gaat door GMSV aangeboden worden.