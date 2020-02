Bob Lutz: “Tesla-gekte is massa psychose”

En toch is Bob Lutz zeer te spreken over de Model S.

In relatief korte tijd is Tesla enorm gegroeid. We hebben het nu even niet over de Models 3 die er gebouwd zijn en de orders die Tesla heeft voor de Model Y. De aandelenprijs is in de afgelopen 6 maanden spreekwoordelijk door het dak gegaan met 250%.

Hysterie

Sterker nog, de hysterie omtrent Tesla is dermate heftig dat de legende wil dat zelfs Tesla-criticaster @jaapiyo Tesla-aandelen aan zijn portfolio heeft toegevoegd. Business Insider meldt dat Ford Motor Company, FCA en General Motors gezamenlijk minder waard zijn dan Tesla.

Krankzinnig

Volgens petrolhead Bob Lutz is het werkelijk krankzinnig wat er gebeurd:

Ik heb mensen gesproken van Goldman Sachs. Normaal gesproken zijn zij juist de experts op het gebied van prijzen van aandelen. Die experts vragen nu aan mij wat er aan de hand is. Niemand kan het uitleggen. Het is zover voorbij alle logische redenatie, dat geen één aandeelhouder logischerwijs winst zou kunnen verwachten. Het is puur psychologisch, bijna een soort massa psychose. Bob Lutz, Business Insider

Wrok

Kijk, dat zijn nog eens boude uitspraken. Niet zozeer of je het er wel (of niet) mee eens bent, maar het is goed om te horen dat mensen nog een uitgesproken mening hebben. Nu zal er ook een beetje pijn c.q. wrok bij zitten. Bob Lutz is namelijk werkzaam geweest bij Ford, Chrysler én General Motors. En juist een Amerikaanse startup Tesla zet juist die Grote Drie in hun hemd. Maar volgens Bob Lutz is het slechts een trend en zal het niet zo’n storm lopen. De vraag naar elektrisch rijden komt vanuit de overheden en de subsidies, niet vanuit de intrinsieke vraag van de consument, aldus Lutz. Bob Lutz weet tevens te melden dat de overstap naar elektrisch rijden daardoor nogal ‘fictief’ is.

Lovend

Bob Lutz is dus absoluut geen fan van de elektrische autoindustrie (dat vinden wij vreemd). Maar hij is objectief genoeg om de elektrische auto’s van Tesla op hun merites te beoordelen. Volgens Lutz is er niets mis met de auto’s zelf. Op het gebied van rijeigenschappen, prestaties en uiterlijk heeft hij alleen maar lovende over.