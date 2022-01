Is dit de mooiste of lelijkste Ferrari aller tijden?

Er lopen in ieder geval al twee meningen uiteen over deze Ferrari Meera S die binnenkort onder de hamer gaat.

Meningen, we hebben ze allemaal en ze zijn wel eens verantwoordelijk voor flinke woordenwisselingen. Ze zijn ook goed om te zien hoe verschillend men in het leven kan staan. Neem nou het veilingvoer van vandaag. Deze wordt naar ons getipt door Autoblog-lezer Tom die het de lelijkste Ferrari ooit noemt, terwijl ondergetekende het eigenlijk helemaal niet zo’n lelijk ding vind.

Ferrari veiling van de dag

Maar we beginnen even met de feiten. Want misschien zit je wel naar deze Ferrari Meera S te kijken met volle verbazing. Wat is dit voor een apparaat? Geen zorgen, het is inderdaad niet perse een hele bekende auto. Er is er namelijk maar ééntje van en tussen Ferrari zelf en de rijke Arabier die hem bestelde in de jaren ’80 is er weinig naar buiten gekomen over de auto. De Meera S is een bijzondere one-off die vooral bedoeld werd als technologisch paradepaardje.

Ferrari Meera S

Eerst even terug naar het ontwerp. Want Ferrari kon natuurlijk gewoon de 400i gebruiken waarop de Meera S gebaseerd is, maar koos ervoor om de koets aan te passen bij de toen hele moderne insteek van de bijzondere one-off. Daarvoor werd hulp ingeschakeld van de welbekende Giovanni Michelotti. Daarmee is de Meera S de laatste Ferrari die Michelotti tekende alvorens hij overleed in 1980. Zoals gezegd is mooi of lelijk een mening, maar het lijkt op bijna niks wat Ferrari bouwde in de jaren ’80. De lange voorkant en vierzits configuratie lijkt natuurlijk op de donorauto 400i, maar de spitse voorkant en grote glazen greenhouse lijkt bijvoorbeeld meer op een Corvette (al wordt ook gesproken over gelijkenissen met de Mitsubishi Starion, oei). Kenmerken voor Ferrari in de jaren ’80 zaten achterop vier ronde achterlichten.

Technologie

Zoals gezegd was het vooral een projectje om eens te kijken wat Ferrari technologisch in hun mars had. De Ferrari Meera S had een paar leuke innovaties. Het was de eerste Ferrari met een ‘spiegelmonitor’. De binnenspiegel is een monitor in plaats van een spiegel, ook al wordt niet helemaal duidelijk hoe het werkt. Ook was het de eerste Ferrari met airco met twee zones en een elektrisch schuifdak. Ook al kunnen we het niet helemaal zien op de foto’s, hij heeft ook ruitenwissers rondom, dus ook op de zijruiten.

Crème en rood

De kleurstelling is… heftig. De Ferrari Meera S is van buiten gespoten in Bianco Fuji, een soort gebroken wit. Het interieur kleurt daar mooi bij, maar wel met een keihard rood contrast in de middenconsole en op het dashboard. In de middenconsole prijkt de hendel voor de automaat. Het was immers vrij baanbrekend dat de Ferrari 400i de eerste Ferrari met automaat was.

We gaan er even vanuit dat ook de rest van de basis gewoon overgenomen is van de 400i, wat betekent dat de Ferrari Meera S een 4.8 liter grote V12 heeft met zo’n 340 pk en dus een BorgWarner automatische bak met drie versnellingen. Tevens is de techniek recent volledig gerestaureerd door Ferrari Classiche en dat heeft volgens de advertentie zo’n 252.000 euro gekost.

Neem je dat en de unieke status van de auto even in je achterhoofd, dan valt de prijs best mee. RM Sotheby’s, die de auto gaat verkopen op een veiling in Parijs, verwacht dat de Ferrari Meera S door Michelotti zo’n 90.000 tot 110.000 euro op gaat leveren. De hele advertentie van de Ferrari Meera S staat op de website van RM Sotheby’s. Wat vind jij, ben jij team mooi of team lelijk?

Met dank aan Tom voor de tip!