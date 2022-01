Pittige diesel sedan voor slechts 3.000 euro!

Nu niemand het meer wil, een pittige diesel sedan voor slechts 3 mille. Kun je dan nog wat vinden?

Als er één hoek is waar de klappen vallen, dan is het wel in het segment van de diesels. Zeker als het gaat om de dikke diesels. Een zuinige DS3 of Polo is nog best interessant voor een student die in Groningen studeert en Den Bosch woont. In dit geval hebben we het over een andere student, genaamd Bram! Bram is namelijk net afgestudeerd aan een Bachelor-opleiding autotechnologie. Daarmee hebben we het eerste grote voordeel: hij kan zelf sleutelen.

Hij is op zoek naar een pittige en gave diesel. Hij rijdt slechts 10.000 km per jaar, maar kan een beetje power in combinatie met een redelijk gunstig verbruik wel waarderen. Maar ja, dan kom je op de vraag: wat kun je kopen voor drie mille? Vroeger was dat namelijk niet heel erg veel soeps. Als je veel power wil hebben voor 3.000 euro, zul je te maken hebben met hoge kilometerstanden en veel achterstallig onderhoud.

Maar er zijn nog meer dingen waar je aan moet denken. Veel auto’s zijn Euro4, waarmee je nu nog net de stad in kunt rijden. Maar er zijn ook steden waarbij het lastiger kan worden om binnen te komen.

Enfin, de wensen en eisen van Bram voor een pittige diesel sedan kun je hieronder lezen:

Huidige auto: Volkswagen Golf I Cabriolet Koop / Lease: Koop Budget: € 3.000 Jaarkilometrage 10.000 km Brandstofvoorkeur Diesel Reden aanschaf andere auto Afgestudeerd en op zoek naar leuke diesel Gezinssamenstelling Geen gezin en kinderen Voorkeursmerken / modellen VW Passat (B5), Audi, BMW, Volvo, Toyota No-Go Frans

Disclaimer: SLUIT FRANS NIET UIT!

In de AB-aanvragen zijn Franse auto’s niet altijd even populair. Nu is het kolder om een auto ‘per land’ uit te sluiten. Het ene model is het andere niet. Daarnaast kun je er alsnog een top auto aan hebben. Franse automerken weten namelijk vaak heel erg goed hoe je een goede diesel moet bouwen. Duitsers en Japanners hebben de laatste 15 jaar best vaak de plank enorm mis geslagen als het gaat om goede diesels. Een Laguna III met 2.0 dCi is een bijzonder fijne en geslaagde auto.

Opel Vectra GTS 3.0 V6 CDTI (C)

€ 2.900

2007

280.000 km

Toch moet je heel erg uitkijken. Die V6 motor van Isuzu heeft nogal wat makken, met name de cilinderwanden. Het blok is zo betrouwbaar als Ali B. bij een taxistandplaats. Over Ali B gesproken, hij heeft er een paar gereden destijds! Wellicht dat ze nu daardoor zo populair zijn als casettebandjes van Marco Borsato. De GTS is de hatchback-versie van de Vectra en is niet direct sportiever, maar ziet er wel sportiever uit. Het is nog altijd een goed smoelende auto.

De V6 is bijna altijd luxe uitgerust. Dus een dakraam, leren bekleding, mooie wielen, climate control, cruise control en dergelijke zitten er eigenlijk altijd wel op. Die motor is een aparte. Als ‘ie loopt, is het een fijne motor. Wil je gewoon een betrouwbaar blok, dan is de 1.9 CITD (een Fiat-motor) veel betrouwbaarder dan de Japanse V6.

Chevrolet Epica VCDI (V250)

€ 3.250

200

220.000 km

Beetje jammer dit. Je wil een dikke Duitse zescilinder diesel. Alle Epica’s op benzine hebben een Porsche zes-in-lijn. En de diesel? Die hebben een 2.0 viercilinder. Nieuw was dit niet echt een heel erg goede auto. En in de jaren erna is de auto echt niet beter geworden. Maar toch kan het zin hebben om naar een auto als deze te kijken. Want voor 3 mille heb je een relatief jonge auto met niet al te veel kilometers.

Dit soort wagens zijn nu echt onverkoopbaar, dus je kunt echt een goede deal doen op het moment. Aziatisch, sedan, diesel, handbak: allemaal eigenschappen die het een perfecte winkeldochter maken. Aan de andere kant zijn het behoorlijk betrouwbare auto’s. Omdat ze vrij modern zijn, zit je niet te klooien met anti-roestpreventie en kun je nog een binnenstad in rijden. Een andere top-optie is de Hyundai Sonata of als je er eentje kunt vinden: een Grandeur! Een stuk leuker dan deze rijdende tosti ham/kaas.

BMW 330d (E46/4)

€ 3.750

2003

395.000 km

De eerste écht leuke pittige diesel sedan om te rijden is de 330d. 184 pk was destijds gewoon een stevig vermogen voor een dergelijke auto. De E46-generatie wordt door collega @jaapiyo gezien als een gouden generatie. Mede daarom heeft hij ook een E46 als investering in een loods staan. De E46 is minder sportief dan je zou denken, alhoewel de meeste 330d’s wel redelijk sportief zijn aangekleed. Een M-Sport versie is gaaf, maar vind je niet zo snel. De M57-motor is een geweldig blok. Zeer betrouwbaar en gevoelig voor tuning.

Met andere injectoren en hybride turbo kun je zo 300 pk (of meer!) eruit halen. Maar ook standaard is het fijne motor met heel erg veel koppel en een aangename loop. Waar je wel even op moet letten is het chassis: de E46 kan nog weleens flexen, zeker exemplaren met veel power. Er zijn de nodige fixes voor, alsmede een paar preventieve oplossingen. Ook begint roest wel een dingetje te worden. Bekijk het E46 aankoopadvies aandachtig! Tip van @Wouter: een dikke diesel met weinig kilometers bestaat niet. Dus zoek een Nederlands exemplaar of Check in elk geval of de historie sluitend is.

Volvo S60 2.4 Summum (P24)

€ 2.999

2006

340.000 km

Ok, we laten de eis van de zescilinder eventjes varen en kijken naar een vijfcilinder. De Volvo S60 2.4 D is namelijk anno 2022 alsnog een fijne auto om te rijden. Misschien zelfs fijner dan zijn opvolger. De eerste generatie S60 is nog meer een oude stempel Volvo. Heel erg dynamisch is de auto niet, maar je rijdt moeiteloos uren achter elkaar 180 plus op de Autobahn.

Die motor is een kunstwerkje. Destijds was het een van de eerste echt welgemanierde diesels met power. Een voordeel is dat iedereen de V70 wil hebben, terwijl de S60 bijna alle kwaliteiten met de V70 deelt. Het zijn bovengemiddeld betrouwbare auto’s. Dat ze een onverwoestbaar imago hebben, wil niet zeggen dat ze dat zijn. Er zijn altijd genoeg punten waar je op moet letten, check daarom goed ons Volvo V70 aankoopadvies (meeste punten gelden ook voor de S60)

Jaguar S-Type 2.7D Sport (X206)

€ 3.448

2005

350.000 km

Zoals je ziet is de S-Type nét iesje duurder dan het budget. Maar het is het wel waard, want de S-Type is een geweldige auto. Elke keer als je er een ommetje in maakt denk je: waarom dachten we dat de BMW 5 Serie goed reed? De S-Type is namelijk sportiever, strakker en niet minder comfortabel. Echt een meesterwerkje. De dieselmotor is niet zo goed als de zes-in-lijn van BMW, maar je hebt wel wel veel vermogen (207 pk) en koppel (440 Nm). Ook lekker, de automaat is een zesbak, dat was in die tijd nog niet vanzelfsprekend.

Het leuke is, ze zijn ook gemaakt met handbak! Dan heb je pas echt een geinige pittige diesel sedan. Gek genoeg past het heel erg goed bij de auto. Ze zijn onverkoopbaar, dus een scherp tegenbod doen kan lonen. Uiteraard zijn er wel wat kleine puntjes. Ondanks dat de S-Type een flinke auto is, is de auto niet heel erg ruim. Op de achterbank is het niet denderend en de kofferbak is klein. Ook moet je niet te lang zijn. Bekijk hier ons S-Type aankoopadvies!

Yolo: Mercedes-Benz S400 CDI Lang (V220)

€ 2.850

2001

380.000 km

Wat kan er misgaan met deze über-pittige diesel sedan? De Mercedes-Benz S-Klasse van de W220-generatie staat bekend om het feit dat het niet de beste auto aller tijden is. Balen, want bij zijn voorganger (de W140) was dat het wél het geval. Maar die W140 kon je niet met een V8 diesel krijgen en de W220 wel. Het vermogen van 250 pk halen we tegenwoordig uit een 2.0 viercilinder, evenals het koppel. Toch voelt zo’n V8 machtiger aan. Nu zijn er zat goede S-Klasses te vinden van deze generatie.

Het is en blijft een S-Klasse, zeker als je ‘m goed onderhoudt. Maar alles dat in het budget valt is notoir onbetrouwbaar. De meeste exemplaren hangen lekker op hun buik, wat niet zozeer aangeeft dat ze getuned zijn, maar dat de hydraulische vering het heeft opgegeven. Een goede fix is al gauw 4 mille, tenzij je zelf heel erg handig bent, uiteraard. Als het eenmaal rijdt, is het geweldig. Check ons W220-aankoopadvies, uiteraard!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!