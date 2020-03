Is dit het ultieme speeltje voor in de sneeuw? [video]

Ken Block doet even voor hoe het moet.

De winter is haast ongemerkt voorbijgegaan. Degenen die zich niet buiten onze landsgrenzen hebben begeven zullen weinig sneeuw hebben gezien. Dat is in principe niet zo’n ramp, maar ergens is het toch ook wel weer jammer. Want in de sneeuw kun je een hoop lol hebben. Zeker als je over het juiste materiaal beschikt. Ken Block is iemand die op dat punt weinig te kort komt.

Een van de speeltjes waarin hij zich recentelijk mocht uitleven was een speciale Can-Am. Het gaat om precies te zijn om een Maverick X3 Max. Dit is de vierdeurs versie van de buggy. Als je Ken langer kent dan vandaag zul je niet verbaast zijn dat het geen doorsnee Maverick is. Wat natuurlijk meteen opvalt zijn de rupsbanden. Het gaat om een Apache Backcountry-systeem dat de Maverick niet alleen veel grip geeft, maar ook 15 cm hoger maakt.

Hierdoor is de Can-Am niet te stoppen in de sneeuw. Althans, bijna niet. Ken Block is natuurlijk de aangewezen persoon om de grenzen van het ding op te zoeken. Dat doet hij dan ook in de onderstaande video:

Deze Maverick heeft een aantal features die deze buggy erg handig maken voor op wintersport. Zo is er op het dak een rek bevestigd waar je onder meer vier snowboards kwijt kunt. Aangezien het om de Max-versie gaat zijn er ook vier zitplaatsen. De Maverick beschikt ook over de nodige extra verlichtingen en een sleepoog aan de voor- en achterkant. De Can-Am wordt voortgestuwd door een driecilinder Rotax ACE motor, die goed is voor 195 pk. Hoeveel deze versie weegt is niet bekend, maar de normale versie weegt maar 843 kg.

Als ambassadeur van Can-Am is Ken Block al vaker op pad geweest met leuk spul van het merk. Zo ging hij bijvoorbeeld op vakantie met een een Maverick X3. Dit sneeuwspeeltje houdt hij overigens niet voor zichzelf, maar mocht hij namens Can-Am overhandigen aan het skiverblijf waar de video werd opgenomen.