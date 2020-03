Autojunk Foto Van De Maand – Februari 2020

Het is nog steeds winter. Maar dat houdt jullie niet tegen om fijne platen met ons te delen. Hier is de Autojunk Foto Van De Maand Februari 2020.

Jullie gingen weer lekker los. Misschien helpt het dat de winter niet héél koud is, maar toch: jullie blijven fijne foto’s delen op Autojunk.nl, goed bezig!

Vorige maand hadden we ook al een fijne winnaar. Toen scoorde @zweed (wij mogen Sander zeggen) een eerste plek in de Autojunk Foto Van De Maand, waardoor hij mee mocht beslissen over de winnaars van februari. We hebben een leuke mix deze maand. Van klassiek tot modern en van station tot coupé. Kortom: tijd om de winnaars van deze maand te tonen.

BMW M8 Competition

Dikke platen: @row1 weet hoe je ze schiet. Het is zeker niet de eerste keer dat hij in deze maandelijkse rubriek voorbij komt. Ook deze foto van een BMW M8 Competition is weer erg prettig. ‘Ondanks de drukke en volle locatie / compositie een onwijs gaaf beeld. Kleuren komen mooi overeen, en de lucht is mooi dreigend.’ Helemaal mee eens, een dik verdiende derde plek in de Autojunk Foto Van De Maand van februari 2020.

Audi RS6 C8

De nieuwe RS6 is erg populair op Autojunk. Dat hij nu in de AJFVDM terecht is gekomen, mag dus geen verrassing zijn. De auto wordt veel gepost, blijkbaar zijn jullie er dol op. Deze foto van @carsofnl kan volgens sommige mensen direct in de folder. Hoewel daarvoor misschien nog nét wat verfijning in de nabewerking mist, is er niet veel op de foto aan te merken verder, vindt ook Sander: ‘Compositie en locatie zijn perfect, en wat mij betreft past het hoekige ontwerp van de auto goed bij deze omgeving.’

Aston Martin DB4 pakt de winst in stijl

Wat een heerlijk rolling shot, van een prachtige klassieker ook nog! Heerlijk licht, fijne nabewerking, genoeg beweging maar ook genoeg scherpte in de auto. Sander zegt er het volgende over: ‘Mijn absolute favoriet! Auto is natuurlijk prachtig, maar de foto zelf is ook van perfecte kwaliteit. Vooral de kleuren komen prachtig samen met de kleur van de auto.’ Topplaat inderdaad. De volle honderd punten van februari 2020 gaan naar @razorhead dus, gefelicteerd!