Autoblog advies: ruime reisdiesel voor € 65.000

We zouden het bijna vergeten. De elektrische auto wordt telkens populairder, terwijl de diesel in het verdomhoekje zit. Is dat terecht? Daar kunnen we een boom over opzetten, maar de zelfontbrander kent wel enkele voordelen. Autobloglezer Niels heeft weinig andere opties. Hij rijdt voor zijn eigen onderneming door het hele land. Per jaar zo’n 50.000 km, dus een diesel is nog altijd de enige oplossing.

De auto komt op zijn eigen zaak te staan en is in eerste instantie ook gereedschap. Het moet dus functioneel zijn en zijn voorzien van een goed navigatiesysteem en als het kan wat luxe aan boord. Leer, LED-lampen, mooie wielen een een originele lakkleur kunnen Niels wel bekoren. In principe staat hij overal voor open, behalve Aziatische auto’s. Hij heeft er gewoon niets mee, voor de rest maakt het niets uit. Het gaat voornamelijk om de auto die fijne rijeigenschappen biedt in combinatie met redelijke gebruikskosten. Ook moet het een grote auto zijn. Niels heeft vaak veel spullen aan boord die niet zo zeer zwaar, dan wel groot zijn. Een stationwagon of SUV heeft de voorkeur. Ook moet de auto voldoende plaats bieden aan het gezin voor de weekenden en vakanties.

Kortom, wat is er allemaal mogelijk? Team autoblog ging het uitzoeken. Uiteraard heeft Niels een hoop wensen en eisen. Die kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Renault Mégane, Mitsubishi Outlander, Ford Mondeo Koop / lease: Kan beide Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: € 65.000 inclusief opties Jaarkilometrage: Meer dan 50.000 km per jaar Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Tijd voor een upgrade Gezinssamenstelling: Vrouw, 2 kinderen, 2 grote honden Voorkeursmerken/modellen: Volvo, BMW, No-go modellen / merken: Aziatisch

Algemene tip: kijk naar een voorraad auto.

Je gaat enorm veel kilometers rijden. Dan wil je natuurlijk een auto het liefste samenstellen. Maar heb je nagedacht over een voorloopauto (Jahreswagen) of dealerdemo? Dan heb je het over jong gebruikte auto’s met heel weinig klilometers. Deze auto’s hebben een paar voordelen. Ten eerste de prijs: die is aanzienlijk lager. Qua uitrusting heb je juist weinig te wensen: vaak zijn deze modellen zeer compleet. De garantie hoeft zeker geen belemmering te zijn. Vaak kun je de garantie uitbreiden als je het onderhoud bij de dealer blijft uitvoeren. Gezien de kilometers die je maakt, raden we je sowieso aan dat te doen. Omdat de eerste eigenaar zakelijk is, kun je alsnog de BTW terugvorderen. Scheelt toch weer.

Wat mis je door de no-go’s?

Je hebt geluk, veel Aziatische merken doen niet maar aan diesels in dit segment. Er is echter een olifant in de kamer en dat is de (adem in) Mazda 6 SportBreak SkyActiv-D 2.2 184 Signature (adem uit). Voor minder dan 60K ben je dan klaar. Stiekem rijdt de Mazda 6 op diesel aanzienlijk fijner dan de versies met benzinemotor. De Mazda 6 loopt al behoorlijk wat jaartjes mee, maar weet zijn leeftijd goed te verbergen. De auto droogt goed op. Echt grote nadelen kent de auto niet. Behalve dan dat de Sedan fraaier en veel langer is dan de korte, gedrongen wagon. De Mazda 6 doet behoorlijk Europees aan, dus de auto is het overwegen waard.

Skoda Kodiaq RS Business 4×4

€ 63.630

Als we alle wensen en eisen op papier nalopen, dan kom je met de Skoda Kodiaq RS enorm goed in de buurt. De auto is zeer ruim, zonder dat je in een asbak komt voorrijden. De ‘RS’-behandeling is minder ingrijpend dan dat deze klinkt. Qua uiterlijk is ‘ie lekker dik, het interieur is goed voor elkaar en de motor is lekker ‘los’. Het is geen budget-BMW X5 M. De motor levert 240 pk en nog belangrijker: 500 Nm. In combinatie met de automaat is het een prettig rijdende auto. Spannend wordt het echter nooit. Het is natuurlijk nog altijd een grote auto. Als je even wacht totdat de Skoda Superb met deze motor komt, dan heb je betere prestaties, een lager verbruik en een prettiger rijdende auto. Maar als je de zitpositie kan waarderen en gewoon een auto wil die alles kan: De Kodiaq is een prima alleskunner. Qua prijs valt ‘ie in het budget. Er hoeven niet veel opties meer op en de opties die erop kunnen zijn betaalbaar.

Peugeot 508 SW GT BlueHDi 180

€ 61.590

Je hoeft niet je complete budget stuk te slaan op een auto. De Peugeot 508 zit een beetje tussen de middenklasse en het premium segment in. Zeker in vergelijking met zijn voorgangers. Zeker in deze GT-uitvoering. Dan is het gewoon een heel dikke auto. De 180 pk diesel is gekoppeld aan achttraps automaat (van Aisin) en dat is een fijne combinatie. Qua prestaties en verbruik is het een mooi compromis. De rijeigenschappen zijn typisch Frans: een fijne mix van comfort en sportiviteit. Je kan altijd harder dan je denkt een bocht door, maar stuiteren wordt het in de 508 niet. De SW ziet er ook nog eens fraai uit. Ondanks de rijke uitrusting merk je dat het interieur niet op het niveau is van een Audi of BMW. Maar dat zie je ook zeker terug in de prijs. Tip: neem een rode.

Renault Espace dCi 200 Initiale Paris

€ 64.500

Waarom niet even van de gebaande paden afgaan. Als je veel ruimte, comfort en uitrusting wenst is de Renault Espace bijkans onverslaanbaar. Ook de topdiesel met 200 pk is geen racemonster. Heel sportief is de auto ook niet. Maar als zeer vlotte en luxe cruiser is de auto erg geslaagd. Qua concept doet de auto wat denken aan de DS5, niet aan de oude MPV’s van weleer. Dat merk je ook aan de ruimte, want voor een Espace is de ruimte achterin minder groot. De Initiale Paris uitvoering betekent dat je zo ongeveer alle opties hebt die mogelijk zijn.

Volvo V90 D4 Inscription

Voorraad

Vind je het gek dat het hele land vol staat met Volvo’s? Ze hebben hun segmentatie perfect voor elkaar. Ze zitten net onder de Duitsers qua prijs, maar je krijgt daar meer uitrusting voor terug. De V90 in Inscription uitdossing is aanzienlijk rijker uitgerust dan een vergelijkbare Audi of Mercedes. Het interieur van de Volvo is kwalitatief bijna net zo goed, maar ziet er veel gelikter uit. Je hebt veel minder het gevoel in een karig ‘instapmodel’ te rijden, wat natuurlijk ook het geval is. Er is voornamelijk gekozen voor comfort, geen valse vorm van sportiviteit. Wees er wel snel bij, want Volvo is bezig met een kruistocht tegen vlotte auto’s (die meer dan 180 km/u/ lopen) en rijden op diesel. Let op: Volvo stopt met diesels, ook voor de V90. Je zult dus moeten kijken naar een demo of showroom auto.

BMW 520d Touring Corporate Executive

€ 64.677

Het verschil tussen D segment en niet premium en E segment en wél premium is werkelijk enorm qua prijs. Tenminste, als je op papier kijkt wat je krijgt voor je geld. In het echt moeten we dat relatieveren. De uitrusting is niet bizar luxueus, maar alle veiligheidsitems zitten erop. Een 5 Serie samenstellen in de BMW configurator is als shoppen bij de Albert Heijn. Je hoeft niet duurder uit te zijn, maar je hebt zo veel leuke dingen om uit te kiezen. De motor is echter een pareltje. De 2.0d levert 190 pk en is in combinatie met de achttrapsautomaat van ZF een fijne en zuinige combinatie. De perfecte auto voor vele kilometers. Ook lekker: alle ruimte en achterwielaandrijving. Nadelen? Een of twee opties en je zit boven het budget. Als je de uitrusting van de BMW gelijk trekt met die van de Peugeot, zit je zo op 85 mille of hoger.

Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTD Ti

€ 66.635

Misschien wel de sportiefste auto in dit rijtje is een, eh, SUV. De Alfa Romeo Stelvio is de SUV voor de mensen die houden van de rijkwaliteiten van een sportieve sedan, maar van hun vrouwe een SUV ‘moeten’. De Stelvio heeft achterwielaandrijving, is niet zo gek zwaar en heeft een redelijk potente motor onder de kap. Een van de zwakke punten van de Stelvio was het interieur, waar er wat delen niet al te fraai waren afgewerkt en de wat eenvoudige infotainment. Goed nieuws: beide punten zijn aangepakt voor 2020! Alfa heeft geregeld leuke uitvoeringen in de aanbieding, die zeker de moeite waard zijn. De Ti is helemaal dik en voorzien van de meest gangbare opties. De Stelvio Sprint is ook de moeite waard om te bekijken.

Jaguar XF Sportbrake 20d Premium Sport Edition

€ 63.680

Voor de Jaguar geldt min of meer hetzelfde als voor de BMW. De Jaguar is is eveneens een E-segment auto en bijzonder premium. Toch zijn er wel wat verschillen. Ondanks de gelijkenissen, voelt de BMW sterker en lichter aan, wat ook zichtbaar is in de technische gegevens. Standaard heb je 163 pk en een handbak, als je kiest voor de 180 pk versie met automaat, ben je gelijk een stukje duurder uit. Hetzelfde geldt voor de opties. Tja, dat is de prijs de je betaalt voor premium. De XF is wel een dijk van een auto om mee te rijden. Het onderstel is geweldig. Oh, en een speciale vermelding voor het koetswerk. Het is misschien wel de gaafste stationwagon van het moment.

YOLO: Volkswagen Phaeton V10 TDI 4Motion

€ 17.500 (Dld.)

2005

80.000 km

Het is bizar om te zien dat je voor een kleine 70 mille geen ‘fatsoenlijke’ nieuwe auto kunt kopen. Nog niet zo lang geleden zou je zeggen: Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro met een paar pakketten en opties. Tegenwoordig heb je een viercilinder in een relatief normale uitvoering. Voor een echte luxe diesel moeten we terug. De dikste diesel was geen Audi, BMW of Mercedes, maar een Volkswagen! De Phaeton 5.0 TDI 4Motion heeft alles: vermogen (313 pk), koppel (750 Nm) en een bizar luxe uitrusting. Een kale V6 is te vinden, de meeste V10’s zijn zeer luxe. Verkijk je er overigens niet op: die 5.0 TDI is niet bijzonder zuinig en qua betrouwbaarheid kent het blok zijn issues. Maar op de snelweg zijn er weinige auto’s waarin je zo zelfverzekerd en relaxed voelt.

