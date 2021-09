Audi strikt Ken Block om leuke elektrische auto’s te maken

Ken Block

Ken Block is een samenwerking aangegaan met Audi. Doelstelling van het partnerschap is de leuke kant van EV’s laten zien.

We kennen allemaal Ken Block van zijn bizarre projecten waar vaak het automerk Ford een rol speelt. In de meeste gevallen heeft het ook betrekking op een dikke verbrandingsmotor dat krankzinnig veel vermogen levert. Gekke projecten moet deze samenwerking tussen Ken Block en Audi tevens voortbrengen. Maar dan wel op een andere manier.

Hoe breng je elektrisch rijden bij het juiste publiek onder de aandacht? Simpel, koppel er een idool aan vast die dient als spreekbuis en je maakt meteen stappen. Dat gevoel komt een beetje naar boven bij deze samenwerking tussen Ken Block en Audi. De twee gaan samen projecten verzinnen op het gebied van elektrische mobiliteit.

Zelf zegt Block dat het hem weinig uitmaakt of een auto elektrisch of een verbrandingsmotor heeft. Als het maar snel gaat, aldus de Amerikaanse rallycoureur. Volgens hem maakt het geluid, of het gebrek daaraan, voor de volgende generatie toch niet meer uit.

En wat geluid betreft, ik heb kinderen die daar niets om geven. Ze denken dat het geluid van elektrische auto’s net zo cool is als het geluid van verbrandingsmotoren Ken Block

Aan Block hangt een rauw randje en als hij dat randje kan meegeven aan de ontwikkeling van Audi’s elektrische auto’s dan is dat uiteindelijk goed nieuws.